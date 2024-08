Adnak-vesznek a lakáspiacon, az egyik vezető ingatlanértékesítő-hálózat szerint az év egyik legerősebb hónapját júliusban zárták. Noha eltérő képet mutatnak az eladási számok az ország különböző pontjain, egyvalamiben mégis nagy a hasonlóság: az árak emelkedésében. Az elemzők szerint ez így is marad még egy darabig. Azonban azt is érdemes figyelni, milyen tempóban cserélnek gazdát az ingatlanok, ugyanis nem minden lakást lehet gyorsan eladni. Rengeteg tényező befolyásolja, mennyi idő alatt kelnek el az ingatlanok, Bákány Zsoltné Edinával erről beszélgettünk.

A nyíregyházi értékesítő elmondta, ha egy lakás három hónapon túl, egy családi ház 6 hónapnál is tovább bent áll a portfóliójukban, azt bizony „beragadtnak” nevezik.

Reális áron hirdessen!

– Az elhelyezkedés, a lakás állapota, az alkuképessége egyaránt meghatározza, milyen ütemben adható el – mondta a szakember, s hozzáfűzte: az „alkalmi vétel”, „alkuképes áron eladó”, „energetikailag felújított” mind-mind hívószavaknak számítanak, melyekkel felkeltik a vevő figyelmét az épület iránt.

– Alapvetően két oka lehet annak, ha nehezen megy el egy ingatlan. Az egyik, amikor a lakás vagy ház paraméterei (alapterülete, lakrészek nagysága, melléképületek) nem egyeznek meg a hirdetésben szereplő és a földhivatali adatbázisban megtalálható adatokkal, emiatt nem vehető fel rá hitel, csok, támogatott lakáshitel, s ezeket az ingatlanokat (pl. zártkerti ingatlanná nyilvánított házak) csak készpénzes vevőknek lehet kínálni. A másik ok egyértelműen a túlárazás, jó néhány tulajdonos ragaszkodik a saját elképzeléséhez, és egyáltalán nem veszi figyelembe a piaci körülményeket, az értékesítő szakmai tanácsát. Ekkor két lehetőség van, vagy kitart az árnál és elesik az eladás lehetőségétől, vagy lejjebb ad belőle és meggyorsítja a folyamatot. Az elmúlt időszakban 6 olyan ingatlan volt nálunk, melyek közül egy sem volt három hétnél tovább a piacon. A minap az egyik hirdetésben olvastam – nem számít, hogy hol –, egy szép állapotú, felújított családi házat 60 millióért kínáltak. Az eladó minimum 52 millióért odaadta volna, de a vevő nem merte ennyire lealkudni, miközben 55 milliót megadott volna érte. Tehát a vevő ajánlata hárommillióval magasabb lett volna, mint amit az eladó legalacsonyabb árnak megjelölt. Ez a példa is mutatja a túlárazás problémáját, s hogy a 10 százaléktól magasabb alku akár mindkét félnek megfelelhet s célravezető – illusztrálta a túlárazás problémáját a szakember.