Átlagosan 2-4 fokos pozitív hőmérsékleti anomáliával zárt az idei július – tájékoztatott dr. Rácz Csaba. A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa szerint kétségkívül a kánikulai forró napjairól és számos trópusi éjszakájáról marad emlékezetes időjárási szempontból az idei nyár középső hónapja, emellett a vármegye legnagyobb részén a csapadék havi összege is elmaradt a szokásostól.

Rekkenő hőség a dekád közepén

Habár hűvös, helyenként csapadékos napokkal vette kezdetét a július, már az első dekád közepén rekkenő hőség alakult ki, mely mintegy 7-10 napon át tartott és azt követően is alig mérséklődött. A havi abszolút csúcsérték 38 Celsius körül alakult, sőt, a homokvidékeken ennél melegebb lehetett, de a 40 fokos küszöböt a hitelesített mérőállomások egyikén sem léptük túl Szabolcs-Szatmár-Beregben.

A nagy meleget nehezen viselte az emberi és az állati szervezet egyaránt, ennek oka egyfelől a viszonylag magas páratartalom volt, melynek hatásaként fokozott izzadással sem volt képes szervezetünk hatékonyan hűteni önmagát, másrészt pedig az éjszakai magas hőmérséklet, mely a szervezet pihenését, regenerálódását nehezítette meg. A két tényező egyébiránt összefügg, hiszen sok esetben nagyrészt a magas légnedvesség miatt nem tudott hajnalra sem 20-24 fok alá hűlni a levegő. A fülledt idő azonban valamelyest képes volt mérsékelni a vegetáció párologtatását, de így is jelentős, általában legalább napi 5-6, olykor akár 8-9 milliméter volt az állományok vízvesztesége a forró, száraz napokon. Júliusban 16-22 hőségnapot és 5-8 forró napot jegyezhettünk fel rendre legalább 30, illetve 35 Celsius fokos csúcshőmérséklettel. A napi középhőmérséklet 10-18 ízben alakult 25 fok felett, 4-9-szer állt be 27 foknál magasabban, s 1-3 napon az is előfordult, hogy 30 Celsius felett zárt.

A bőséges csapadék elmaradt

A hőség erejét jól szemléltető jelzőszámok kiugróan magasnak számítanak a sokéves átlaghoz képest, a tartós forróság a korábbi kedvező vízellátottság ellenére negatívan hatott az eddig jól alakuló terméskilátásokra. A csapadékkal messze nem mindenütt volt bőkezű a természet a hónap során, csupán északon, északkeleten akadt egy-egy olyan kisebb körzet, ahol a sokéves átlagot felülmúlta a havi összeg. Másutt jellemzően 40-60 milliméterrel adósunk maradt az 1991-2020-as átlaghoz képest, hiszen területi átlagban mindössze 20-25 milliméter hullott a harmincegy nap alatt. A záporos, zivataros csapadék térbeli eloszlása ezúttal sem volt egyenletes, szélső értékei 10 és 80 milliméter voltak, általában északkeleten a nagyobb, a vármegye középső és délnyugati tájain az alacsonyabb hozamokkal.