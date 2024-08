A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa elmondta, egyedül vármegyénk északi tájain hullott a sokéves átlag körüli, esetleg annál több csapadék, másutt bő 10 milliméterrel kevesebb gyűlt össze.

– Térségünk ugyan az ország legkedvezőbb vízellátottságú területei közé tartozik ezen a nyáron, mégis szükség lett volna, s továbbra is szükség lenne a nedvességpótlásra a következő hetekben. A kukorica és a napraforgó termésérése hamarabb kezdődött a rendkívül meleg tenyészidőszaknak köszönhetően, de még mindig igénylik a vizet a kényszerérés és az azzal járó terméskiesés elkerüléséhez. Ennél is nagyobb a szántóföldi és kerti zöldségfélék, valamint a szintén korábban érő gyümölcsök vízigénye, de a legelők, kaszálók új növedéke is csak jelentősebb csapadék után tudna kisarjadni – fogalmazott a szakember.

Tovább csökkent a talaj nedvességkészlete

Dr. Rácz Csaba tájékoztatása szerint területi átlagban 5 és 10 milliméter között alakult a hónap első tíz napjának csapadékösszege, a Nyírség keleti, északkeleti tájain és a Krasznaközben valamivel kisebb, 2-5 milliméteres, míg északon elvétve akár 30 milliméter feletti mennyiségekkel. A legtöbb helyen ezzel tovább csökkent a talaj nedvességkészlete, a művelt rétegben általában a teljes hasznosítható vízkészlet fele-harmada áll még rendelkezésre. Az 1 méter mélységű szelvényben 120-150 milliméter hiányzik a telítettség eléréséhez, mely az évszaknak megfelelő érték, de az utóbbi hetekben igen jelentősen nőtt. A napi párolgási ráta potenciális értéke általában nem emelkedett 5 milliméter felé, ám a 3-5 litert kitevő négyzetméterenkénti vízveszteség a dekád tíz napjára számítva, növénykultúrától függően akár az 50-60 millimétert is meghaladhatta. Az eddigiekkel összehasonlítva viszonylag mérsékelt intenzitású párolgás ezúttal már nem a nedves, fülledt levegőnek volt köszönhető, hanem a visszaeső hőmérsékleteknek. Forró napot, azaz 35 Celsius fokot meghaladó napi maximum-hőmérsékletet augusztus első dekádjában már sehol sem mértek a szakemberek a vármegyében, a csúcsérték jobbára 27-32 között állt be. Egy-egy napon előfordult helyenként 25 fok alatti maximum, ezeken a napokon így még a klimatológiai értelemben vett “nyári nap” kritériuma sem teljesült.