Árpa, rozs, tritikálé

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke értékelése természetesen érintette a többi gabonafajtát is. Az őszi árpa betakarítása már korábban, július második hetében befejeződött. A realizált átlaghozam 5,47 tonna/hektár, de a jó adottságú területeken 8 tonna/hektár fölötti hozam is előfordult. Az utolsó héten kicsit csökkent az átlaghozam, mert legvégül a korábban felázott, károsodott területekre mentek rá a munkagépek. Az átlagos hozam a tavalyitól (5,6 tonna/hektár) egy kissé elmarad. Rozsból 3511 hektáron vetettek a vármegyei gazdák, a vármegyei átlag 2,67 tonna/hektár lett, ez kissé szerényebb a várakozásoktól. Az átvételi ár 52 ezer forint/tonna körül mozgott a betakarítás végén. Rácz Imre a tritikáléval kapcsolatban megjegyezte, ez vármegyénk legfontosabb abraktakarmánya, amelyből 9340 hektáron vettetek a gazdálkodók, a betakarítása július első hetében kezdődött el, és a múlt héten ért véget, mégpedig 4,43 tonna/hektáros hozammal, míg az átvételi ár 54–58 ezer forint/tonna között mozgott. Az elnök a tavaszi kalászosokról is szót ejtett. Ezek ugyan összességében nem képviselnek vármegyénkben jelentős volument, de a termésterületük esetében az idén növekedés volt tapasztalható. A tavaszi árpa vetésterülete ebben az évben sem emelkedett háromszáz hektár fölé (191 hektár). Aratása július harmadik hetében befejeződött, a vármegyei átlaghozam pedig 4,25 tonna/hektár lett. A zab hektikus változásokat mutat: a vetésterület eddig 1200 és 1700 hektár között változott évente, ám az idén, a várakozásokon felül, 1837 hektárt vetettek a vármegyei gazdák. Július végére a betakarítás 3,32 tonna/hektáros hozammal véget ért, ami az előzetes termésbecsléstől jobb, az átvételi ár 57 ezer forint/tonna körül alakult.

Elmaradt a várakozásoktól

A káposztarepce termőterülete az idén 5200 hektár fölé emelkedett, a vármegyei átlag (2,76 tonna/hektár) messze elmaradt a várakozásoktól. Rácz Imre szerint az összképet valamelyest árnyalja, hogy a június 22-i vihar, felhőszakadás, jégverés jellemzően a vármegye repcetermő helyeit érte. Az átvételi árak 165 és 180 ezer forint/tonna között mozogtak. A NAK vármegyei elnöke részletes értékelését a magborsóval zárta, mely a legfontosabb szemes fehérjetakarmányunk. Elmondta, a kora tavaszi kedvező időjárás növelte a vetési kedvet, így magborsóból 357 hektáron vetettek a gazdálkodók. A betakarítás július végére, 2,1 tonna/hektáros átlaggal már befejeződött, az utolsó hetekben enyhén javuló hozamokkal.