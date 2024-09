A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara térségfejlesztési koordinátora szólt a szervezet vállalkozásfejlesztési feladatairól, valamint beszélt arról is, miért fontos, hogy egy cég a digitális platformokon is jelen legyen, hogyan növelhető ezzel a vállalkozás versenyképessége. Jécsák Tibor megemlítette a kamara két közelgő rendezvényét is: az egyik a mesterséges intelligencia témakörével foglalkozik, a másik pedig az online jelenlét fontosságának kérdéseit járja körbe.