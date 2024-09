A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa szerint olyan hosszú ideje uralkodott a forró nyár és a vele járó szárazság, hogy a teljesen szokványossá vált hőségnapok között szinte észre sem vettük a meteorológiai ősz kezdetét.

Tízből kilenc hőségnap

A hónap első dekádjának tíz napjából kilenc mindenütt hőségnapnak számított Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, hiszen ekkor 30 Celsius fok fölé emelkedett a napi maximumhőmérséklet. Elvétve egy-egy forró, azaz 35 fok feletti csúcsértékű nap még előfordult, de a 12-17 fokos hajnali értékek, és a már erősen hosszabbodó éjszakák jóval könnyebben elviselhetőbbé tették a meleg időt, mint a nyári hőhullámok idején. A szakember hozzátette: akadt ugyan néhány 20 fokot közelítő éjszakai minimum is, valamint az időszak végén egy-egy alacsonyabb fekvésű nyírségi körzetben napkelte idejére egy alkalommal 10 fok közelébe süllyedt a hőmérők higanyszála. Mindvégig magas, 15-20 fokot elérő napi hőingás volt a jellemző, mely frontmentes időben csak kifejezetten száraz légtömeg esetén fordul elő hazánkban. Ugyancsak a levegő nagyfokú kiszáradására utalt a napi 5-8 millimétert kitevő potenciális párolgási ráta, melynek azonban a valóságban csak töredéke volt képes elpárologni a talaj és a növényzet felszínéről. – Az ok egyszerű és egyben szomorú öntözetlen növényállományainkra nézve: a talajban már csupán korlátozottan, vagy egyáltalán nem állt rendelkezésre elpárologtatható nedvesség – mondta dr. Rácz Csaba. A Debreceni Egyetem tudományos munkatársa elmondta: talajaink nedvességtartalma a felső, művelt rétegben a felvehető készlet negyedéig-ötödéig süllyedt, de egészen 1 méteres mélységig csaknem ugyanilyen alacsony értékek voltak mérhetők. A teljes gyökértér összegzett vízhiánya elérte a 150-170 millimétert, mely a legtöbb, vármegyénkben előforduló talajtípus esetében szinte teljes kimerülést jelent. Kilencedikére értük el a legalacsonyabb talajnedvesség értékeket, ekkor azonban a rég várt, és 1-2 hetes időtávon meglehetősen pontosan előrejelzett időjárási fordulat be is következett.