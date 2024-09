A téma igencsak aktuális: az Európai Bizottság által létrehozott, a Green Deal nevet viselő agrárkoncepció célkitűzései közt szerepel a műtrágya-felhasználás 20, a növényvédőszer-kijuttatás 50 százalékos csökkentése, ezek mellett az ökológiai talajművelés arányának 25 százalékos növelése is ott van az eu-s előírások közt. A zöldtrágyanövények használatának elterjedése lehet az egyik járható út ahhoz, hogy ezeknek a feltételeknek a magyar gazdálkodók is megfeleljenek.

Magyarországon leggyakrabban alkalmazott zöldtrágyanövény fajok: Olajretek(Raphanus sativus conv. oleiformis)

Fehér mustár (Sinapis alba)

Facélia (Phacelia tanacetifolia)

Tillage retek (Raphanus sativus)

Tavaszi bükköny (Vicia sativa)

Szöszös bükköny (Vicia villosa)

Pohánka (Fagopyrum esculentum)

Csillagfürt (Lupinus albus)

Fekete zab (Avena strigosa)

Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)

Bíborhere (Trifolium incarnatum)

Rozs (Secale cereale)

Olaszperje (Festuca perennis)

– A különböző zöldtrágyanövények direkt és indirekt módon is csökkentik az üvegházhatású gazok kibocsátásának mértékét, a szénmegkötés révén növelik a talaj biomassza-tartalmát, csökkentik a nitrátkimosódást – beszélt az előnyökről dr. Zsombik László. Hozzátette, ezek a növények javítják a talaj vízelvezető képességét és a talajszerkezetet, csökkentik a talajerózió kockázatát és a gyomfertőzöttséget, jó takarmánynövények, optimálisan hasznosulnak a szikes talajokon is, fokozzák a biodiverzitást és remek méhlegelők is egyben.

Előnyök és hátrányok

Az intézetigazgató beszélt a nyíregyházi kutatóintézetben végzett munkáról is, szólt a különféle tartamkísérletekről, külön kiemelve a szöszös bükkönnyel kapcsolatos kutatásaikat: ez a növényfajta remekül beilleszthető a regeneratív gazdálkodásba, ugyanis kiváló minőségű szármaradványt hagy maga után, remekül keverhető más fajtákkal, nem igényel magas minőségű magágyat, és sekély termőrétegű talajokon eredményesen alkalmazható zöldtrágyaként.

Mint mindennel, a zöldtrágyázással kapcsolatban is vannak kérdőjelek, hiszen egyelőre kevés a rendelkezésre álló információ, a magyar gazdálkodók nincsenek tisztában a zöldtrágyanövények hatásával és az alkalmazásuk előnyeivel, alkalmanként plusz költséget jelenthet a gazdálkodásba illesztésük, kitettek az időjárásnak, és pozitív hatásaik sem jelentkeznek egyből, hanem csak egy 3-4 éves termesztési periódus után.