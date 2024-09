A nap első szekcióülésén a kohéziós forrásokban rejlő perspektíváról, a fejlesztéspolitika jelenlegi helyzetéről Baráth Etele volt Európai-ügyi miniszter, a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Fejlesztéspolitikai Szakosztályának elnöke tartott előadást, míg egy másik szekcióban Csath Magdolna, az MKT Innovációs Szakosztályának alelnöke beszélt arról, milyen gazdaságpolitikai eszközökkel lehet a hazai innovációs politikát tovább erősíteni.

A pénteki délelőtti plenáris ülésen Hegedüs Éva, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára, a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója mondott köszöntőt, majd Varga Mihály pénzügyminiszter tartott Vihar után, vihar közben címmel előadást, melyben óvatos optimizmussal beszélt az elkövetkező időszak makrogazdasági kilátásairól.

Nem látunk minden következményt

Óvatos optrimimussal tekintsünk a jövőbe!

Varga Mihály pénzügyminiszter a vándorgyűlésen megtartott előadásában először az elmúlt esztendők kihívásairól szólt.

– Ki gondolta volna, hogy „beüt” egy világjárvány, és ki gondolta volna azt, hogy ha a Covidból kilábalunk, kitör egy háború a szomszédunkban. Ez a háború pedig még tart, így most nem is láthatunk minden következményt – fogalmazott Varga Mihály, majd rátért a makrogazdasági helyzetre. Kiemelte, a potenciális GDP folyamatosan erősödik amellett, hogy 2010 óta a reál és a potenciális GDP összevetésében előfordultak lejtmenetek majd megugrások, várhatóan 2025-ben elérkezhet egy összezáródás. A pénzügyminiszter hozzátette, a hazai potenciális GDP növekedési képessége magasabb, mint a V4-ek országainak, negatívum viszont, hogy sajnos a német gazdaság válságban (itt a magyar 3,2 százalékkal szemben 0,8 százalék a potenciális GDP) van, ez pedig hazánkra is kihatással van.

Varga Mihály emlékeztetett: 2017 és 2022 között csökkentek a vállalkozások járulékai, miközben a reálbérek növekedtek, a versenyszféra szereplőitől így egy hatékonysági növekedés várható a jövőben. A költségvetés elsődleges egyenlege javulhat az előző évek negatív tartományai után, köszönhetően a kamatkiadások csökkenések, ez a pénzügyminiszter szerint óvatos optimizmusra adhat okot. Előadásában elhangzott, a pedagógusok béremelését folytatni fogják, az elhalasztott beruházásokat pedig el szeretnék indítani. Az adósságfinanszírozásban is változás történt, a devizakitettségünk 53-ról 28 százalékra mérséklődött, megváltozott a finanszírozás szerkezete.