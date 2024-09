A jegybankelnök előadásában Csehországot említette „titkos példaképnek”, és ahhoz, hogy az elkövetkező másfél évtizedben előre lépjünk, egy teljes gazdasági fordulatra van szükség.

– Az erősségeinkre kell játszani, úgy, ahogy például Nyíregyháza teszi, sajnos azonban ez nem mondható el az ország egészéről – mondta Matolcsy György, aki szerint a négy „T”, azaz a tudás, a tehetség, a tőke és technológia a jövő útja.

Mérsékelt európai konjunktúra

A Költségvetési Tanács elnöke, Horváth Gábor előadásában a költségvetés és az államháztartás aspektusából közelített a versenyképességhez.

– A szénhidrogének árrobbanása, pontosabban az általuk kiváltott és a jóléti nehézségekre adott válasz Magyarország államadósságát is „felrobbantotta”, ez azóta is rendszereken átívelő kihívás a mindenkori gazdaságpolitika számára. Az év elején az IMF lefelezte Németország idei növekedési kilátását, majd tavasszal ezt újra megtette. A mérsékelt európai konjunktúra Magyarország növekedési és adósságcsökkentési lehetőségét is korlátozza – figyelmeztetett.

Horváth Gábor úgy fogalmazott, a beruházások zsugorodása visszafogja a gazdasági teljesítményt.

– Ha magas az államadósság, magas a kamatkiadás aránya is, ez most az infláció miatt pedig még nehezebb helyzetbe hozza hazánkat. Az idén tetőzik Magyarország GDP-arányos kamatterhe, ami 4,9 százalék lehet. Az pozitívum, hogy az elmúlt évtizedben megnőtt a hazai kézben lévő államadósság részaránya, ugyanakkor ennek van költsége a lakossági papírok kamatozásában. Permanens kamathátrányunk versenyképességi kérdés is, a külső szereplők extra kockázatnak tekintik. Magyarország további felminősítésének és kockázati felárának csökkentésének is gátat szab az államadósság bruttó hazai össztermékhez viszonyított aránya – mutatott rá a Költségvetési Tanács elnöke.

A területfejlesztés és a versenyképesség összefüggő fogalmak

Navracsics Tibor is meghívást kapott a 62. Közgazdász-vándorgyűlésre.