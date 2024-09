A kamara rendelkezésére álló legfrissebb, szeptember 16-án elkészült jelentésre hivatkozva a napraforgóról elmondta, az idei vetésterület (51.683 hektár) a tavalyihoz képest több mint 6 százalékkal csökkent. A korai tavasz, a kedvezően csapadékos időjárás miatt az állományok vegyes, de ígéretes képet mutattak, az akkori terméskilátások 2 és 4,5 tonna/hektár közt mozogtak. Ezek az előrejelzések azonban leromlottak: júliusban 2,6 és 3 tonna/hektár, míg augusztusban már csak 2,18 és 2,66 tonna/hektár közé „lőtték be” a szakemberek a hozamot.

– Szár- és tányérbetegségek eddig nem jelentkeztek, de a szárazság miatti másodlagos gyomosodás helyenként gondot okoz. A vármegye több körzetében volt jégverés, ami lokálisan ugyan jelentős, de összességében csekély károkat okozott, most mindössze csupán 5 hektárnyi terület tűnik betakaríthatatlannak – fogalmazott Rácz Imre.

Az elnök elmondta, augusztus utolsó hetében kezdődött el a napraforgó betakarítása, és mindvégig ütemesen haladt. Eddig a vetésterület felét vágták le, a realizált hozam 2,1 tonna/hektár, ami sajnos az utolsó becsléstől is elmarad. A felvásárlási árak igen eltérően alakulnak: az LO (linolsavas) napraforgó ára 145 és 150 ezer forint/tonna, míg HO (magas olajsavtartalmú) hibrideké 165 és 170 ezer forint/tonna közt alakul.

A Dél-Nyírségben kezdték a betakarítást

A szója idei vármegyei vetésterülete (2311 hektár) a 2023-as évihez képest csaknem megháromszorozódott. A betakarítás a Dél-Nyírségben kezdődött el szeptember első hetében, a legutóbbi adatok szerint eddig 477 hektárról összesen 800 tonnát vágtak le a gazdák, a hozam megközelíti a 1,7 tonna/hektárt. Az árakról még kevés az információ, egyelőre 170 ezer forintos tonnánkénti árakról van információja a kamarának.

Rácz Imre a kukoricával kapcsolatban elmondta: az előző évi 81.896 hektárról 87.721 hektárra növekedett a vetésterület. Kezdeti fejlődésére nagyon kedvező volt az időjárás, még az elszenvedett jégverések, viharok ellenére is. A július-augusztusi csapadékszegény időszak azonban ezt a kultúrát viselte meg talán a legjobban. A betakarítás itt is augusztus utolsó hetében kezdődött meg. Most úgy látszik, a korai (április eleji) vetések elfogadható (néhol 10 tonna/hektár fölötti) hozamokat produkálnak. A vármegyei gazdálkodók eddig több mint 26 ezer hektárról, a vetésterület mintegy egyharmadáról takarítottak be kissé javuló, 5,7 tonna/hektáros hozammal. A nedvességtartalom a tárolási norma alatt, vagy annak közelében alakult. A 65 és 75 ezer forint/tonna közti árak nagy szórást mutatnak a vármegyében.