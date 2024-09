A szakmabeliek számára nem újdonság, hogy bizonyos időközönként a régió gazdálkodói összegyűlnek Gyulatanyán, és az éppen aktuális agrárgazdasági kérdéseket közösen megvitatják, az állomás vezetőjének, Augusztinyi Andrásnak köszönhetően pedig neves szakmai előadók is érkeznek a különféle rendezvényekre.

Foris Aranka Maria (jobbra) az R&F Srl. olaszországi (Piacenza) központú cég képviseletében fogadta standjánál az érdeklődőket

Fotó: Tarnavölgyi Gergely

Kedden a kukorica és a napraforgó került a középpontba, Augusztinyi András után pedig Baracsi Endre, aki szintén visszatérő vendége a gyulatanyai programoknak, szólt a megjelentekhez.

– Az állomás évtizedek óta egy remek találkozási hely, egy olyan pont, ahol a vármegyei gazdák megoszthatják egymással jó és a rossz tapasztalataikat egyaránt, számos szakmai kérdést megvitathatnak. Örülök, hogy ilyen sok fiatal foglal helyet a padsorok közt, ez fontos, hiszen ők jelentik a hazai agrárutánpótlást – utalt a régió agrárszakképző intézményeiben tanuló fiatalokra a vármegyei közgyűlés alelnöke.

Lesz elég kukorica, még exportra is jut

A keddi rendezvény első szakmai előadója Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének az elnöke volt, aki a hazai és a nemzetközi gabonapiaci összefüggésekre igyekezte felhívni a hallgatóság figyelmét.

Elmondta, augusztus elején több médium is azzal ijesztgette az embereket és a szakmát, hogy az idei kukoricatermés még a hazai igények kielégítésére sem lesz elegendő, de nem jöttek be a jóslataik, ugyanis az idén várhatóan meghaladja a kukoricatermés az 5,1 millió tonnát. S mivel a hazai piac igénye 4 millió tonna környékén szokott alakulni, bátran kijelenthető, hogy jut majd bőven exportra is. Petőházi Tamás hozzátette, a napraforgó összetermése 1 millió 724 ezer tonna körül alakulhat, míg a termésátlag 2,5 tonna/hektár lehet, ami nem annyira jó eredmény, sajnos sok esetben nem bírta a növényfaj a szárazságot.

A szakember felhívta a figyelmet: a hazai gazdálkodóknak muszáj lesz változtatni bizonyos agrotechnikai dolgokban, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége példaként a tőszámcsökkentést említette, de a vízkímélő talajművelés fontosságára is felhívta a gyulatanyai szakmai nap vendégeinek a figyelmét.