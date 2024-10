Az elmúlt években soha nem látott kihívásokkal kellett szembenéznünk és az agrárium különösen kitett a változásoknak, az agrárgazdaság termelési környezete alakult át a leginkább. A klímaváltozás mezőgazdaságot sújtó hatásai, az egyre szigorodó uniós környezetvédelmi feltételek, a magas kamatok és inputárak, valamint az orosz-ukrán háború, a változékony piaci környezet egyszerre befolyásolják a mezőgazdaságunkat. Ismerjük és tisztában vagyunk a gazdálkodók problémáival, mely nehézségeket közös erővel le tudunk küzdeni. Az elmúlt években soha nem látott lehetőségek álltak, és állnak a jövőben is az agrárium rendelkezésére. Olyan támogatási rendszert alakítottunk ki, amely minden fejleszteni, előre lépni akaró gazda számára biztosította és biztosítja a fejlesztésekhez szükséges támogatási forrásokat. Ennek eredményeként modernizálódott a géppark és a technológia, gazdaságok és üzemek sora újult meg. A magyar agrártámogatások a jövőben is kiszámíthatóak lesznek, és támaszt nyújtanak a gazdáknak a nehezebb gazdasági körülmények között is. Elsődleges szempont, hogy az uniós agrárpolitikának gazdaközpontúnak kell lennie. Sok esetben az tapasztalható, hogy a gazdálkodókat tartják hibásnak, őket mondják az éghajlatváltozás előidézőinek. A gazdálkodókra azonban a megoldás részeiként kell tekinteni, minden támogatást meg kell adni ahhoz, hogy meg tudjuk óvni a környezetünket és a magyar mezőgazdaság a továbbiakban is eredményes maradhasson.

Az ukrán terményimport jó ideje csökkenti a magyar termények, termékek versenyképességét, az ukrán gazdaságokkal szemben a magyar gazdáknak meg kell felelniük több EU-s előírásnak is (GMO-s termesztés, növényvédő-szerek használata, stb.). Ezen a területen, diplomáciai fronton lehet-e sikereket elérni Brüsszelben?

Nem felejthetjük el, hogy az Ukrajnában előállított mezőgazdasági termékeknek közel sem kell olyan szigorú követelményeknek megfelelniük, mint az Európai Unióban termelteknek, ami jóval olcsóbbá teszi az előállításukat. Öt uniós tagállam, köztük Magyarország közös sikere volt, hogy 2023. májusa és szeptembere között a korlátozás nélkül a piacainkra zúduló ukrán gabona vonatkozásában uniós jogalapon került sor az import megtiltásra. Sajnálatos módon az intézkedés átmeneti volt, ezért 2023. szeptember közepétől ismételten nemzeti hatáskörben kellett széles körű importtilalmat bevezetnünk hazánk teljes területére, miután Brüsszel nem volt hajlandó azt fenntartani és a többi uniós tagállam sem támogatta azt kellő számban. Hazánk azonban az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó importtilalmat továbbra is fenntartja. Az ukrán termékekre bevezetett összes hazai intézkedésre érvényes, hogy az áthaladó tranzitszállításokat egyik sem korlátozza, azok akadálytalanul haladhatnak tovább a célpiacok felé, feltéve, ha ezt az utat választják, hiszen azt tapasztaljuk, hogy az ukrán áru egyre inkább a piaci realitásokhoz is igazodóan a hagyományos tengeri útvonalain kerül exportra. Célunk és érdekünk, hogy ez az állapot fennmaradjon és az ukrán termékek a valóban rászoruló célpiacokat érjék el, mind kevesebb terhet jelentve a szárazföldi folyosók és legfőképpen a gazdáink számára. Beszélnünk kell Brüsszel Ukrajna EU-s csatlakozási tervéről is, mely rosszul előkészített és sok kárt okozhat nem csak a magyar mezőgazdaságnak, hanem, egyre több ország és szakmai szervezet álláspontja szerint, az egész európai mezőgazdaságnak is. Ukrajna esetleges európai uniós csatlakozása ugyanis tartósan tenné nehézzé az európai és a magyar termelők megélhetését, hiszen az uniós előírások kötöttségei között dolgozó gazdák nem tudnak versenyezni az ukrán gazdaságokkal, amelyek jóval enyhébb szabályok betartásával termelnek. Ezért fontosnak tartjuk, hogy Ukrajna európai uniós közeledésével párhuzamosan vezessék be az ukrán mezőgazdasági termelést érintően is az EU-s normáknak megfelelő szabályozásokat.