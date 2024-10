Meghatározó szereplő

A száz százalékban magyar tulajdonban lévő EKO Konzervipari Kft. 1964-ben alakult, azóta meghatározó szereplője a magyar konzerv­iparnak. A cég a kezdetektől elkötelezett a minőség és a megbízhatóság mellett, szoros az együttműködés a termelőkkel. A cég több mint száz termelővel áll szerződésben, akik 3200 hektár területről szállítják a nyersanyagot a nyíregyházi konzervgyárba. Az ünnepségen elhangzott, hogy az EKO Konzervipari Kft. az elmúlt hat évtizedben folyamatosan fejlődött és alkalmazkodott a változó piaci körülményekhez. Termékei nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is keresettek, ami a magyar agrártermékek versenyképességét is bizonyítja. Az EKO Konzervipari Kft. 60. születésnapja nemcsak a múlt sikereinek ünneplése, de jövőbe tekintés is. A cég továbbra is elkötelezett a minőség, a megbízhatóság és a fenntarthatóság mellett, célja, hogy a következő évtizedekben is meghatározó szereplője maradjon a magyar és nemzetközi konzerv­iparnak – hangzott el.