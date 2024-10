A kukorica és a napraforgó betakarítása korán, már augusztus utolsó hetében megkezdődött, amit szeptember közepének csapadékos időjárása megakasztott kissé, de az őszi vetések előkészítésének határozottan kedvezett már a hónap második felében, valamint az enyhén szeles és meleg napsütéses nappaloknak köszönhetően, a némileg visszanedvesedett termények újra száradásával, a betakarítás is lendületet vett. A csapadék miatt október elején azonban mindössze négy-öt betakarításra alkalmas nap volt, így az előző héthez képest továbbra is csekély az előre haladás – kezdte az őszi munkák értékelését Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke, aki helyzetelemzésében a különféle növényfajtákra külön-külön kitért.

A betakarítás kezdeti lendületét némileg visszavetette az elmúlt időszak csapadékosabb időjárása

Fotó: MW-archív

Így áll most a betakarítás

A napraforgó idei vetésterülete (51.683 hektár) a tavalyihoz képest több mint hat százalékkal csökkent. A szár- és tányérbetegségek korábban általánosan nem jelentkeztek, csak Fehérgyarmat térségében tapasztaltak erőteljes Macrophomina phaseolina, illetve Diaporthe helianthi betegséget, ahogy a szárazság miatti másodlagos gyomosodás is gondot okozott helyenként. Az év közbeni káreseményeket figyelembe véve (belvíz, jég, aszály) eddig összesen 105 hektár napraforgó látszik betakaríthatatlannak.

– Augusztus utolsó hetében elkezdődött a betakarítás, majd az esőzések miatt pár napra megállt ugyan, de azt követően ütemesen haladt. Az elmúlt héten azonban mindössze szűk 1.800 hektárt haladt a betakarítás, így a legfrissebb kamarai jelentés szerint eddig a vetésterület 96 százalékát (49. 564 hektárt) vágták le. A realizált hozam 2,54 tonna/hektár, ami az utolsó becslés és a korábbi átlagokhoz képest jó – mondta portálunknak Rácz Imre, aki szerint érdemes szót ejteni a szójáról is, ugyanis a vármegyei vetésterülete a tavalyihoz képest csaknem megháromszorozódott a maga 2. 311 hektárjával. Eddig 2.103 hektárról 4.634 tonnát arattak le a gazdálkodók, 2,2 tonna/hektáros átlaggal.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke elmondta, a kukorica vetésterülete az előző évi 81.896 hektárról 87.721 hektárra növekedett. A 2022-es év kedvezőtlen tapasztalatai, az erős aszályfüggés, a magas input- és energiaárak, valamint az ukrán kukorica árletörő hatása után a jó 2023-as eredményeknek köszönhető a minimális termőterület-növekedés. A kukorica kezdeti fejlődésére nagyon kedvező volt az időjárás, még az elszenvedett jégverések, viharok ellenére is, ám a július-augusztusi csapadékszegény időszak talán ezt a kultúrát viselte meg legjobban. Rácz Imre szerint a betakarítás itt is augusztus utolsó hetében kezdődött meg. A múlt héten csak mintegy 6.300 hektárt tudtak levágni a gazdák, így eddigi közel 70 ezer hektárról, a vetésterület 79,5 százalékáról takarítottak be, mintegy 6,2 tonna/hektáros hozammal. A nedvességtartalom a csapadék hatására a tárolási norma fölé, 16-17 százalékra emelkedett.