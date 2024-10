Az egyre szélsőségesebbé váló időjárási tendencia miatt abban kevésbé bízhatunk, hogy a következő években kiegyenlítettebb lesz az időjárás, főként a csapadék eloszlása. A megfelelő feltételek teljesülése estén abban lehet optimista az ágazat, hogy az aktív gazdálkodók továbbra is készek lesznek mindent megtenni a jó termésért, csakúgy, mint a szakirányítás, ahol a termelők képviselői, a felvásárlók, a kamara képviselői és az Agrárminisztérium munkatársai is szoros együttműködésben igyekeznek elérni, hogy ez a rendkívül összetartó termelői közösség továbbra is a lehetőségeket legjobban kihasználva részesülhessen a támogatási forrásokból.