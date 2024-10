A nyíregyházi EKO konzervipari cég a napokban ünnepelte megalapításának hatvanadik születésnapját Nyíregyházán, a Korona Hotelben. Az ünnepségen részt vett dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, valamint Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára is. Utóbbi jelen volt a cég 2022-es év eleji sajtótájékoztatóján, mikor is egy másfél milliárd forintos fejlesztést jelentettek be.

Az EKO Kft. vezetése is képviseltette magát a születésnapi rendezvényen

Fotó: magánarchívum

Az EKO megőrizte hagyományait

- Örömmel vettem részt az ünnepi rendezvényen, hiszen 1964-ben alapították a nyíregyházi konzervgyárat, amelyet EKO Kft. néven vittek tovább, megőrizve azokat a hagyományokat, amelyeket az elődök megteremtettek - fogalmazott a jubileumi ünnepségen dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő.

Az ünnepségen elhangzott, hogy elsősorban zöldborsóból, kukoricából, meggyből készült termékeit a cég 80 százalékban exportálja.