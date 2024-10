Az eseményen részt vett Gunadi Adisasmita, az Indonéz Köztársaság Budapesti Nagykövetsége Gazdasági szekciójának vezetője, továbbá Suci Mahanani, az Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ igazgatója és munkatársai. A Szabolcs vármegyei kamara részéről Párkányiné dr. Csurka Edina főtitkár, valamint Pákáné Kas Eleonóra, a Bogdány Petrol Kft. ügyvezető tulajdonosa és kamarai elnökségi tag fogadta a delegációt. A turisztikai szektor képviseletében Kulcsné Oláh Krisztina, a Retro Holiday utazási iroda ügyvezető-tulajdonosa is ott volt a megbeszéléseken. Érdekesség, hogy tavaly is fogadott egy indonéz delegációt a kamara, ezt a kapcsolat mélyült most tovább.

A kamara képviselői ajándékkal is kedveskedtek az indonéz vendégeknek

Fotó: Kamara



Indonéz expora is invitáltak

A látogatás során a felek kölcsönösen megismerkedtek egymás gazdasági adottságaival, kiemelve Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gazdasági lehetőségeit és Indonézia gazdasági jellemzőit. Az esemény egyik fő témája az Indonéz Kereskedelemfejlesztési Központ által szervezett, októberi Trade Expo Indonesia (TEI) volt, amelyet Suci Mahanani, az ITPC igazgatója mutatott be. Az expó fontos szerepet játszik Indonézia és a nemzetközi piacok közötti kereskedelmi kapcsolatok bővítésében. Ezt követően Gunadi Adisasmita tartott részletes ismertetőt a szintén októberben megrendezendő Indonesia-Europe Business Forum (IEBF) eseményről, amelyet az Indonéz Külügyminisztérium szervez.

A találkozó kiemelt részét képezte még az üzleti kapcsolatok építése, amelyre kötetlen beszélgetések formájában nyílt lehetőség. A magyar és indonéz résztvevők közvetlen kérdéseket tehettek fel, és alapos betekintést nyerhettek Indonézia gazdasági sajátosságaiba.

A látogatás során kialakult baráti és szakmai kapcsolatok hozzájárulhatnak a két ország közötti gazdasági együttműködés további erősödéséhez, különös tekintettel a kereskedelmi és turisztikai szektorra. Az esemény kiváló alapot szolgáltatott a jövőbeni közös projektek és kereskedelmi kezdeményezések számára.