A résztvevők megismerhetik az újonnan induló, magas keretösszeggel rendelkező pályázati lehetőségeket, valamint hallhatnak a magas támogatási intenzitással (70, illetve 100 százalék) megvalósítható, eszközbeszerzést is támogató pályázatokról kis- és középvállalkozások számára. Hallhatnak továbbá aktuális hitelkonstrukciókról, de a digitális fejlesztés támogatására is igénybe vehető képzésekbe és tanácsadásba is betekinthetnek az érdeklődők, hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

A részletes program: 9.30 Regisztráció

10.00 – 10.20 Kis- és középvállalkozások innovációs képességének támogatása – Bartus Pál térségi vezető tanácsadó, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft

10.20-10.40 Munkakörülmények fejlesztésének támogatása – Markóné Tállas Tímea, kiemelt tanácsadó, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft

10.40-11.00 Digitális átállás támogatása hazai és nemzetközi szinten, képzések, tanácsadás KKV-k számára – Mészáros Éva, irodavezető, PRIMOM Alapítvány

11.20-11.40 Mikrohitel minden vállalkozás számára – Hargitainé Tolnai Andrea, ügyvezetőigazgató-helyettes, PRIMOM Alapítvány

11.40-12.00 Széchenyi Kártya számos hitelkonstrukció a KKV-k számára – Bodnár László, Széchenyi Kártya ügyintéző, PRIMOM AlapítványA szakmai programon a részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

További információ az [email protected] oldalon.