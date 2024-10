A humanoid robotok jelenthetnek megoldást a munkaerőhiányra - summázta Bárány Péter. A kisvárdai székhelyű Master Good ügyvezetője budapesti előadását egy történeti visszatekintéssel kezdte. Emlékeztetett, az agrárium zöld forradalmának és a mezőgazdasági munkagépek elterjedésének következtében a hatékonyság és a termelékenység javult, minek köszönhetően a különféle élelmiszerek árai mérséklődtek, így erre a háztartások a bevételeik egyre kisebb részét költötték el. Ennek a folyamatnak a koronavírus vetett véget, mely egy „felpattanást” hozott az élelmiszerárakban - számolt be róla az agrarszektor.hu.

Az agráriumban is egyre nagyobb gondot jelent a munkaerőhiány - a robotok jelenthetik a megoldást?

Forrás: MW-archív

A munkaerőhiány az oka a robotok elterjedésének?

Bárány Péter szerint mára elértünk oda, hogy egyre nehezebb értékes és jó minőségű termőföldet találni a különféle infrastrukturális fejlesztések (utak, üzemek, házak építése) és az urbanizáció térnyerése miatt. Bárány Péter beszélt Európa elöregedéséről, a medián életkor növekedéséről, illetve arról, hogy az aktív, munkaképes korú emberek száma csökken. Ezekkel párhuzamosan azonban a fogyasztás nő, élelmiszerre szükség van, így az elöregedő munkaerőt valahogyan pótolni kell.

A Master Good ügyvezetője egy másik sarkalatos kérdésre is ráirányította a hallgatóság figyelmét. Szerinte a fiatalabb generáció számára nem vonzó a termelésben végzett fizikai munka.

A robotizáció fő indoka tehát a munkaerőhiány

– mutatott rá Bárány Péter, aki hozzátette, az internetes adattárolás költségei csökkennek, ezzel együtt egyre több a világhálóra kapcsolt elektronikai eszközök száma, ezek a folyamatok is a mesterséges intelligencia szükségszerű használata felé vezet.

Drónok mossák a takarmánytárolókat

A cégcsoportnál bevezetett újításokról is beszélt Bárány Péter a „Baromfitermelés eredményesen 2024.”fórumon. Elmondta, mesterséges intelligencia, az automatizáció, illetve a robotizáció révén sikerült a termelésben növelniük a hatékonyságot. Az ügyvezető több példát is említett: a baromfitelepeiken például drónok segítségével mossák le a takarmánytárolót, a vágóhídjaikon mesterséges intelligencia válogatja a csirkéket, az egyes húsrészek pakolásáról pedig szintén egy szoftver dönt, hogy minden tálcába pontosan ugyanannyi súlyú hús kerüljön. A telepeken a csirkéket folyamatosan számítógép is figyeli, megállapítja, hogy a madár evett és ivott-e, bizonyos adatokból pedig a hőkomfortra is következtet. Ez a rendszer a cégcsoportnál jelenleg még további fejlesztések alatt állnak.