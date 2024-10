Erdészeti támogatások

A nap első részében a Közös Agrárpolitika (KAP) 2023-2027 időszak erdészeti támogatásaival, a már megjelent pályázati felhívásokkal, valamint az eredményes pályázatok érdekében a NAK és az erdészeti szakirányítók, szaktanácsadók együttműködési lehetőségeiről egyeztettek a szakemberek, amit egy terepi bemutató követett. Itt az akác iparifa-ültetvények létesítéséről, technológiai vizsgálatairól, az akáccal szemben támasztott feldolgozói elvárásokról, valamint a különféle akácfajta-ültetvényeken végzett gazdálkodás gyakorlati tapasztalatairól esett szó.

Rácz Imre, a NAK vármegyei elnöke köszöntőjében üdvözölte, hogy a klímaváltozás elleni harcban nagy hangsúlyt kap hazánkban is az erdőterületek növelése, azok állapotának megőrzése és javítása, valamint fejlesztése. Elmondta, a mezőgazdaság ezen periférikusnak tekintett ágazatában is nagy szükség van mind a résztvevő gazdálkodóknak, mind a gépparkoknak a fiatalítására, de egyre nagyobb teret kap itt is a precíziós gazdálkodás. Ugyanakkor ezt az ágazatot sem kerülik el a gazdasági, finanszírozási és jövedelmezőségi nehézségek, a piacok kiegyensúlyozatlansága. Mindezek mellett Rácz Imre megemlítette, hogy vármegyénkben akár érdekellentétek is kialakulhatnak az erőltetett központi erdősítési elképzelések miatt a hagyományos termelő mezőgazdasági ágazatokban akár a munkaerő, akár a hazai szükséges takarmány és a földterületek rendelkezésre állása esetében, és mostanában a vadállomány mezőgazdasági kártételével is meg kell küzdeni.

Ezek alapján a megfontolt, okszerű erdőtelepítések mellett tette le voksát Rácz Imre, hogy a különböző gazdálkodói csoportok egymással együttműködve végezzék tevékenységüket.

Három alappillér

Mező Ferenc regionális erdészeti szakértő az Ágazati fejlesztéspolitikai célokról szólt Rácz Imre köszöntője után. Több erdő, jobb erdő, versenyképes vállalkozás – erre a három alappillére épít a a kamara stratégiája. A szakember elmondta, az egész agrárium számára összesen 14,7 milliárd euró, azaz mintegy 5300 milliárd forint áll a rendelkezésre, ebből az erdőgazdálkodási ágazatra fordítható mintegy 310 milliárd forint forint fordítható, ez közel háromszorosa az előző 7 éves ciklusban rendelkezésre álló összegnek. A korábban külön nevesített jogcímek helyett csak beavatkozás-típusokat nevesít az új kiírás, megmaradnak azonban azok az elemek, amelyeket a gazdálkodók kihasználtak, emellett nagyobb tervezési szabadságot kihasználva új, előremutató lehetőségekkel is bővült.