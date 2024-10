A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) körképe szerint a feldolgozásra szánt zöldségek – így a zöldborsó vagy a csemegekukorica – minőségét az időjárás is rontotta, az aszály miatt több a hibás termék, ami a feldolgozás arányát és a késztermékek mennyiségét is csökkenti. A hazai gyárakban készülő zöldség- és gyümölcskonzervek továbbra is jelentős mennyiségben kerülnek a külpiacokra.

Az idei gyengébb zöldborsó- és csemegekukorica-termést a konzervipar is megérzi

Fotó: Imre György

Zöldborsó és csemegekukorica: alacsonyak az idei árak

Ezt erősítette meg lapunknak és hírportálunknak a szezon előtt még bizakodó Pásztor András. A Timári Vetőmag és Szárító Kft. tulajdonos-ügyvezetője integrátorként több mint 300 termelőnek, illetve termelővel dolgozik, és a nyírszőlősi Bonduelle-lel és a hatvan éve alapított nyíregyházi EKO Konzervipari Kft.-vel áll szerződéses kapcsolatban - nekik szállítja be a levágott csemegekukoricát és a betakarított zöldborsót. A sokat látott agrárvállalkozó elmondta, a felvásárlási árak alig haladták meg a tavalyi felét.

– Az előző évben a zöldborsó kilogrammjáért 215 forintot, míg az idén 120-130 forint közt adtak a gyárak, ez a csemegekukorica esetében sem volt másképp. Tavaly kilójáért 100 forintot, míg az idén 55 forintot adtak a feldolgozóüzemek

– árulta el Pásztor András. Hozzátette, ennek ellenére egymásra vannak utalva az ágazat szereplői, legyen szó termelőről, integrátorról vagy feldolgozóról.

A zöldborsóval kapcsolatban megjegyezte, sajnos sok jeget kapott, erre a borsó pedig nagyon érzékeny, így „elment” a termés egy jelentős része, a kukorica pedig az aszályt sínylette meg, holott a termőterület jelentős részét öntözték. A Timári Vetőmag Kft. tulajdonos-ügyvezetőjétől megtudtuk: az idei termésátlagok meg sem közelítették az előző évit: a tavalyi jó év után a borsó az idén „teljes kudarc” volt, a csemegekukorica-termés is csupán egy átlagosra sikeredett. Pásztor András agrárvállalkozása, a Timári Vetőmag és Szárító Kft. Tiszavasvári (itt voltak a legjobb betakarítási eredmények), Gávavencsellő, Rakamaz, Nyírtelek és Tiszavasvári környékéről takarított be zöldborsót és vágott le csemegekukoricát, előbbi esetében a termőterület mérete meghaladta a 700 hektárt, igaz, ebben vannak Hajdú-Bihar vármegyei földterületek is.