Az áprilisi után újra helyszíni bejárásra invitálta Nyíregyháza önkormányzata a sajtó képviselőit a déli ipari parkba azért, hogy tájékoztatást adjanak a különféle infrastrukturális fejlesztések jelenlegi állásáról. Sunwoda, Boysen, W-Scope, MCE – ezeknek a multinacionális cégeknek már biztosan otthont ad az ipari park, melynek fejlesztésére a magyar kormány 192 milliárd forint támogatást irányozott elő.

Dr. Podlovics Roland (balra) és dr. Kovács Ferenc szerint az ipari park fejlesztése hatalmas mérföldkő Nyíregyháza életében

Fotó: Bozsó Katalin

Milliárdokból fejlődik az ipari park

A támogatási összegből 152 milliárd forint a nyíregyházi önkormányzatot illeti, hiszen ők koordinálják a fejlesztést, a fennmaradó 40 milliárd forintból pedig a különböző közműszolgáltató cégek építik ki az üzemek, kiszolgáló létesítmények működéséhez szükséges infrastruktúrát. A nyíregyházi önkormányzat szerda délután sajtóbejárásra hívta a régió médiamunkatársait. A túra hat állomásból állt, a bejárás a Boysen már javában épülő üzeme mellett kezdődött. Az elektromos autókhoz kapcsolódó alkatrészek gyártásával foglalkozó üzem várhatóan négyszáz új munkahelyet hoz majd létre Nyíregyházán. Mint azt a sajtóbejárást vezető dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: az első tervezési ütem első szakaszában megtörtént a Nyírjestói vízfolyás végleges kiváltása. A kivitelező szerződésének része még az 1. számú csapadékvíz-tározó tervezett bővítése és kotrása, kiegészülve a megmaradt élővízfolyások mederszelvényeit helyreállító műveletekkel, melyek lehetővé teszik a beruházási területen összegyűjtött csapadékvíz ideiglenes tárolását és időszakonkénti továbbítását a végleges befogadóba. A kivitelezési munkák fő csapásiránya a leendő utak és kerékpárutak, illetve közműsávok vonalán a tereprendezési munkák elvégzése volt, jelenleg is folyamatban van a kezdeti időszakban eltávolított és depóniába helyezett humusz visszaterítése.

– A városvezetés arra is odafigyel, hogy a fejlesztés, a kivitelezés során helyi vállalkozásoknak adjon munkát, gondolok itt például a Nyír-Wetlandra vagy a KE-VÍZ 21 Zrt.-re

– emelte ki dr. Kovács Ferenc.

Környezettudatos szemlélet

Dr. Podlovics Roland alpolgármester kiemelte a tervezés és az engedélyeztetés összetettségét. Mint mondta, mindennek az alapja a környezettudatos szemlélet, melynek jegyében folyamatosan végeznek környezeti alapállapot-méréseket, melyek évek múltán is hivatkozási alapot jelentenek a különféle „zöldkérdésekben”. – Az első ütem kivitelezésén dolgozunk jelenleg, a tervezési munkálatok már 2023-ban megkezdődtek. A tervezés azonban nem állt meg, jelenleg is tartanak a második és harmadik ütem tervezési folyamatai. A második ütem engedélyezési terveinek leszállítása, valamint az engedélyezési eljárások, mint például a vízjogi létesítési és az útépítési engedélyek beszerzése már folyamatban vannak. A második ütemhez kapcsolódó útfejlesztések közé tartozik például a nagyszállási körforgalom kiépítése, amely az ipari park közúthálózatát is összeköti. Emellett megvalósítjuk a 4925-ös számú úthoz a csatlakozásokat is – fejtette ki dr. Podlovics Roland. Hozzátette, a fejlesztések elsődleges célja a munkahelyteremtés, amely mellett az ipari infrastruktúra erősítése is fontos szerepet játszik. Ezzel közvetlen előnyöket biztosítanak a város és a környék lakói számára, hozzájárulva a helyi gazdaság fejlődéséhez és a közösség jólétéhez, szem előtt tartva a lakosság érdekeit és a környezetvédelmi szempontokat.