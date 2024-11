Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár nyilatkozta a minimálbér emelésével összefüggésben a napokban: a munkaadói oldal 8, 10, 12 százalékos, míg a munkavállalói 10, 12, 14 százalékos minimálbér-emelést szeretne elérni a következő három évben.

A minimálbér emelésének mértékéről egyelőre eltér a felek véleménye

Fotó: MW-archív

A fókuszban a minimálbér felzárkóztatása áll

– Figyelembe véve a tagság véleményét és a legfrissebb gazdasági adatokat, különösen a 2024. harmadik negyedéves GDP-adatokat és a társas vállalkozások körének szűkülését, óvatosabb bérfejlesztési pályát javasoltunk. Továbbra is támogatunk egy 3 éves bérmegállapodást, amelynek középpontjában a minimálbér felzárkóztatása áll, továbbra is vállalhatónak tartjuk azt a törekvést, hogy a minimálbér 2027. január 1-től érje el a rendszeres bruttó átlagkereset ötven százalékát, ami a minimálbérek megfelelőségét biztosító EU-s direktívának is eleget tesz. Jelenleg, az ismert adatok és trendek alapján a rendszeres bruttó átlagkereset tekintetében inkább a hat százalékos, mint a nyolc százalékos átlagos éves növekedési szinteket tartjuk reálisnak, amennyiben a foglalkoztatói közterhek nem csökkenek, figyelembe véve természetesen az infláció és a termelékenység alakulását – sorolta Czomba Csaba. Hozzátette, az idén 1 százalék körüli (vagy ez alatti) GDP növekedési ütem valószínűsíthető, a fellendülésre (összhangban a gazdaságpolitikai várakozásokkal) 2025-27-ben, fokozatos kibontakozással lehet számítani (bár a bizonytalansági tényezők és a kockázatok nagyok).

A VOSZ vármegyei elnöke elmondta, a fentiek figyelembevételével, a jelenlegi adatok alapján, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának legutóbbi ülésen az alábbi minimálbér-növelési ütemre tettek javaslatot:

2025-re 8 százalék

2026-ra 10 százalék

2027-re 12 százalék

A garantált bérminimum növelésére inkább csak 2025-re vonatkozóan, és a minimálbér-növelésnél óvatosabb mértékben állapodnának meg a felek, hiszen ez még inkább bérfelhajtó erővel bír és a VOSZ nem látja még az ágazati bértarifa rendszer fejlődési lehetőségét, ahogy ennek kifutását sem.