Jó alap lehet az induláshoz

– Én javasoltam a lányomnak, hogy gondolja át a munkáshitelt, mert ez jó alap lehet az induláshoz – tudtuk nem Nagyné Ágitól, akinek a kisebbik gyermeke most végez majd fodrászként. – Vacillált, hogy elmegy külföldre dolgozni, ám mégis úgy döntött, hogy visszajön Nyíregyházára. Egy gyermekkori barátnője a szalonjába ajánlott is neki helyet, azonban a munkához szükséges eszközöket neki kell megvenni. Most osztunk, szorzunk, mire elég a 4 millió forint, hiszen a fodrászszéktől a hajszárítón át a tükörig mindent meg kell venni, a különböző fésűkről, hajkefékről, törölközőkről, és persze az ollókról már nem is beszélve – sorolta az édesanya, aki úgy látja, ha a lányának sikerül kialakítania egy megbízható vendégkört, akkor nem lesz gond visszafizetni a havi 33 ezer forintos törlesztést sem. – Természetesen a család is mindenben segíti őt az induláskor, mert lehet, hogy a négymilliót egy picit meg kell majd toldanunk, hogy tényleg olyan legyen a munkaterülete, amilyet megálmodott.

Szerintem igazából így van értelme felvenni a hitelt

– Persze a kisebbik, még csak középiskolás gyerekünk is „vérszemet” kapott, azonban abban nem támogatjuk, hogy ő vegyen magának egy használt autót, mert az milyen menő már. Ha lesz munkája, ha fenn tudja tartani és a hitelt is visszafizetni, majd akkor gondolkodjon ebben. Szórakozást ebből nem finanszírozhat, ebben én is és a férjem is nagyon határozott vagyunk. Mondta is a párom, aki vállalkozó, milyen jó lett volna neki is induláskor egy ilyen keret. Mindent a saját erőnkből értünk el, erre neveljük a gyerekeket is – tette hozzá Ági.