Folytatódhatnak a gazdatüntetések

– Az év első felében hatalmas gazdatüntetés-hullám söpört végig Európán, tiltakozva a Green Deal ellen, az érdemi szakmai párbeszéd hiánya, valamint az ukrán gabona korlátozás nélküli beáramlása miatt. Ha nem változtat az elképzelésein az Európai Bizottság, és nem vonja be a párbeszédbe a kelet-közép európai országokat, köztünk hazánkat, egy újabb tüntetéssorozat kezdődhet el – mondta az almatermesztéssel foglalkozó Bori Vilmos, aki nem csak a saját nevében szólt, amikor azt mondta, ellenzi a brüsszeli elképzeléseket, hanem a Vásárosnaményi Gazdakör vezetőjeként a térség gazdálkodói nevében is beszélt. Hozzátette, a gazdálkodók eddig is számítottak a területalapú támogatásokra, ennek fejében pedig rengeteg előírásnak igyekeztek megfelelni. – Ha a szék egyik lábát eltörik, ott borul minden – utalt a támogatások és a kiszámíthatóság, tervezhetőség fontosságára Bori Vilmos, aki emlékeztetett: februárban Záhonyban tüntettek a magyar gazdák az Európai Unió észszerűtlen döntései ellen.

Papp Zsolt György (középen) NAK elnök is ellenzi a bizottság javaslatát

Fotó: MW-Archív, Sipeki Péter

Halálra lennének ítélve?

Gaál Gergővel, a MAGOSZ Ifjú Gazda Tagozatának vármegyei elnökével a balkányi fórum után beszélgettünk. Elmondta, ha tervezetet a mostani formájában kívánják bevezetni, az a magyar kis- és közepes agrárvállalkozások végét jelentené, hiszen ezen gazdaságok éves költségvetésének jelentős részét képezik a különféle Agro-ökológiai Programok és Agrár-környezetgazdálkodási jogcímeken adott támogatások. – Ha ezeket az eddigi támogatásokat elvenné tőlünk, gyakorlatilag halálra lennénk ítélve – éreztette a helyzet súlyosságát Gaál Gergő, aki maga is gazdálkodik, a kertészeti ágazatban érdekelt.