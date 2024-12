Seszták Oszkár elmondta, dolgoznak újabb vármegyei ipari parkok kialakításán, a meglévők fejlesztésén, és dolgoznak a TOP Plusz és a GINOP Plusz forrásaiban rejlő lehetőségek kiaknázásán.

A Himnusz szülőhazája

Seszták Oszkár szerint szerint el kell felejteni az a kifejezést, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg egy hátrányos helyzetű vármegye, és el kell hinni, hogy az itt élők sokra hivatottak. Mint fogalmazott, egyebek mellett büszkének kell lenni arra, hogy vármegyénk a Himnusz szülőhazája, ezt kell erősíteni, ebben segíthet a lokálpatriotizmus. A területfejlesztési munkával kapcsolatban megjegyezte, a TOP Plusz program keretében 176,95 milliárd forint volt az igényelt támogatás, ebből 99,71 milliárd a már megítélt támogatás. Beszéde végén szóba hozta a vármegyei decentrumok célzott fejlesztését, ez három ilyen régiónkat, a kisvárdait, a mátészalkait és a nyírbátorit érintik.

Elmondta gondolatait Csákó Attila, a Kelet-Magyarország főszerkesztője is.

– Egy ilyen rendezvényen azért felemelő részt venni, mert „bajnokok” között lehet az ember, hiszen Önök a vármegye gazdaságának bajnokai, meghatározó szereplői. Vállalkozónak lenni nagy kihívás: 365 napon át napi 24 órás szolgálat, életforma. Egész embert kíván, szerintem sokszor még a zuhany alatt is azon tűnődnek, hogyan lehet hatékonyabbá tenni az adott céget, hogyan lehet a munkaerőt megtartani, leigazolni, képezni, új piacokat szerezni. Sokan küzdenek a háború gazdasági következményeivel, a forintárfolyammal, munkaerőgondokkal - és hadd ne soroljam. Megállapíthatjuk hogy a verseny kíméletlen. Nos, Önök ilyen körülmények között bajnokok, a TOP 100 tagjai. Hogy miért, arra itt van Fredrik Backman svéd író gondolata, aki azt mondta, bár más szövegkörnyezetben, de ide is passzol: „Vagy nyersz, vagy olyan leszel, mint mindenki más”. És Önök nem mások, hanem nyertesek. Hogy mi kell ehhez? Leginkább elszántság, kitartás, szorgalom, némi szerencse és a bukásokból való felállás képessége. Igen, a bukás része a sikernek. Volt rádióműsorom és készítettem podcastokat is, és ott mindig elmondták vállalkozó vendégeim, hogy a sikerhez kell némi kudarcélmény is.

„A siker abból áll, hogy kudarcról kudarcra haladunk lelkesedésünk elvesztése nélkül” – ez a mondat sajnos nem tőlem származik, hanem Winston Churchilltől, az Egyesült Királyság egykori miniszterelnökétől. Büszkék lehetnek magukra, és mi is azok vagyunk Önökre, hiszen elért céljaikból, terveikből, kemény munkájukból van adóbevétel, és kenyér az alkalmazottaik asztalán. Az Év gazdasági díjasának előre gratulálok, ahogy Önöknek is, hiszen nagy mértékben hozzájárulnak a vármegye fejlődéséhez, gazdasági növekedéséhez, foglalkoztatásához!

– A kommunikáció rendkívül fontos. A médiapiac komoly átalakuláson megy át, ami a Mediaworks-nél és így a Szon-hu. és a Kelet szerkesztőségében is igencsak tetten érhető. Digital first a jelszó!!! Az online világ nem a jövő, hanem a jelen, sőt bizonyos tekintetben a már – képletesen – a múlt is. Kérem, olvassák a szon.hu portált és a Kelet Magyarországot, hallgassák podcastjainkat, nézzék meg TikTok videóinkat – tette hozzá Csákó Attila.