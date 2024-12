Becser Zoltán 2016 óta tölti be az ügyvezetői pozíciót, első munkanapja pedig 1997. február 10-én volt. Akkor még a legmerészebb álmában sem gondolta volna, hogy egyszer egy 70 milliárd forint forgalmú cég ügyvezető igazgatója lesz.

Végigjárta a céges ranglétrát

A nyíregyházi, gumiabroncs-kereskedéssel foglalkozó cég gyorsan fejlődött, s így több lehetőség adódott a személyes előrelépésre is. 2001-ben megalakult az FSG Hungaria Kft., ami akkor még a ma is működő Pneus Expert hálózatot üzemeltette. Becser Zoltán részt vehetett ennek a szervezetnek a felépítésében, s a MARSO-t képviselve a cég cégvezetője lehetett. Az addig elsősorban mezőgazdasági beállítottságú cég áttörést ért el a személyabroncsok piacán is. Ennek folyományaként Somlai Sándor, az akkori kereskedelmi igazgató, alapító tulajdonos kezdeményezésére 2002 őszén létrejöttek a különböző üzletágak, melyek a mai napig meghatározzák a kereskedelmi szervezetük felépítését. 2016-ban Somlai Sándor váratlanul elhunyt, mely az egész céget megrendítette. A tulajdonosi kör ekkor szavazott bizalmat Becser Zoltánnak az ügyvezetői pozíció ellátására, s tölti be ezt a tisztséget azóta is.