A Kelet-Magyarország napilap, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közös rendezvénye nemrégiben kezdődött el Nyíregyházán, a Hotel Koronában.

A nap során az is kiderül, a szakmai zsűri az idén kinek ítélte oda a Gazdasági díjat. A rendezvényre meghívást kapott Bánki Erik, elnök, Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke is. Ezen kívül is lesznek még gazdasági előadások, elemzések, a rendezvényen pedig bemutatjuk az idei TOP 100 magazinunkat is.