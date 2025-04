Rendkívüli változás a Facebooknál, ők a nyertesek

A változás hátterében a Meta januári bejelentése áll, miszerint személyre szabottabbá teszik a politikai tartalmak megjelenítését a Facebookon, az Instagramon és a Threadsen, így azok a felhasználók, akik több hírt szeretnének látni, könnyebben hozzáférhetnek ezekhez az információkhoz – írja a médiapiac.com.

A növekedés különösen jelentős volt az Express esetében, ahol a Facebookról érkező forgalom 26%-kal nőtt, és már az összes közösségi média forgalom 75%-át teszi ki. Emellett az Express teljes közösségi média forgalma 68%-kal emelkedett. Más hírportálok, mint a The Atlantic, Axios, The Hill, Reuters, Newsweek, Breitbart, ABC News és az Associated Press szintén növekedést tapasztaltak mind a Facebookról érkező forgalom, mind az összes közösségi média forgalom tekintetében.

A Facebook legújabb döntésével sokan jól járnak - erről bővebben a naphire.hu cikkében olvashat.