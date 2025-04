Ajjaj, miből lesz így pálinka? Hatalmas a pusztítás, elkeseredtek a szabolcsi gazdák

Mint portálunkon is beszámoltunk róla, április 6-án térségünkbe is megérkezett egy komoly hidegfront, két éjszaka is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. A nekünk akkor nyilatkozó gazda, Sira Szabolcs elmondta, egész éjszaka kint dolgozott a sonkádi almaültetvényében. Ment az inverziós fagyvédelmi gépe, így sikerült neki mínusz 5,1 fokról „feltornáznia" a hőmérsékletét mínusz 4 Celsius fokra. Mint mondta, a kármentés sikerességéről, a fagykár pontos mértékéről csak kötődéskor tud majd pontosabbat mondani. Most megszólaltattunk egy másik szatmári gazdálkodót, aki már konkrétabb információval tudott szolgálni.

Komoly fagyhatás érte a szabolcsi gyümölcsfákat április elején, jelentős a fagykár egyes körzetekben

Fotó: MW-archív

Tarolt a fagy, jelentős a fagykár Szamoskéren

Tarolt a szatmár-beregi gyümölcsösökben is az április első napjaiban észak-kelet felől térségünkbe "behömpölygő" fagyos levegő.

A szamoskéri gazdálkodóként, továbbá a településen található pálinka-bérfőzde üzemeltetőjeként kétszeresen is érintette a fagy Gáspár Zoltánt

A 13 hektáros vegyes gyümölcsösében tapasztalt, a térségben általánosítható fagykárokról nyilatkozott portálunknak

A legnagyobb pusztítást az almafákon látom. A két napban megismétlődő - 7, -8 fokos fagyban nem csak a virágok, de a piros, sőt a zöldbimbók és károsodtak. Az összességében 70-80 százalékos fagykár azért szomorít el nagyon, mert az alma már tavaly is gyenge termést hozott és ahogy most mutatkozik, az idén még arra is ráfejel. Alig más a helyzet a cseresznyefáimmal, melyek közül a korai fajták virágai szintén 80 százalékban semmisültek meg

- kesergett a gazda, aki a Szatmár ikonikus gyümölcsét termő szilvafákról néhány fokkal kedvezőbb képet festett.

A szilvában 60 százalékos kárt számoltam. Valamivel még jobb a helyzet a meggyesben, ahol 40-50 százalékos lehet a veszteség. Ám ez a viszonylag biztatóbb helyzet a csonthéjasok esetében még nincs kőbe vésve, hiszen a megfázott virágokból fejlődő gyümölcskezdeményeket könnyen elveszíthetjük az első gyümölcshullásoknál - sejteti a jelenleginél is sötétebb jövőt a gazdálkodó, aki számára az is realitásnak tűnik, hogy nyár végén a szokásosnál kevesebb cefrét kell majd gyümölcspárlattá "átlényegíteni" a szamoskéri bérfőzdéjében.

Mutatjuk, meddig lehet bejelenteni a fagykárt

Az év első komoly elemi káreseményére nem kellett sokat várni. Sajnos az április eleji hidegbetörés nagyon sok gyümölcsösben és szántóban okozhatott olyan mértékű tavaszi fagykárt, amely meghaladja a 30 százalékot, és jogszabály szerint jelentenie kell a termelőnek - mondta portálunknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az április 7. és 10. közti napokon bekövetkezett tavaszi fagykár bejelentési határideje nem a káreseménytől számított 15 nap, hanem 2025. május 31-e. Ez az időpont azonban ebben a tekintetben jogvesztő.

A beérkezett kárbejelentéseket a kormányhivatal munkatársai igyekeznek minél hamarabb szemlézni és a határozatot az ügyfélnek elektronikus úton megküldeni. Sajnos ez azzal jár, hogyha valamelyik bejelentett területre a teljes virágzás állapotban megy majd ki az ellenőr, a területen tapasztaltak alapján tesz megállapítást, ezért előfordulhat, hogy a bejelentett fagykárt elutasítják

- tette hozzá Rácz Imre.