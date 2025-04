Közös a cél 2 órája

Súlyos büntetést kockáztatnak a szabolcsi gazdák, ha mulasztanak – itt vannak az új szabályok

Újabb szigorításokat vezetett be Magyarországon a Nébih. A fertőző vírus miatt az eddiginél is keményebb adminisztrációs kötelezettségeket írt elő a szervezet. A szabolcsi állattartók is a büntetés veszélyével játszanak akkor, ha nem tartják be a szabályokat a ragadós száj- és körömfájás megállítása érdekében.

A madárinfluenza járvány évek óta hatalmas károkat okoz a hazai baromfiágazatnak, a vaddisznó állományban nyolcadik éve jelen lévő afrikai sertéspestis állandó veszélyt jelent a házisertés állományainkra. Januárban egy hazánkban addig soha meg nem állapított betegséget, a kiskérődzők pestisét diagnosztizálták Zala vármegyében. Március óta pedig egy 50 éve elfeledett, de mindig is rettegett betegség, a ragadós száj- és körömfájás terjed a Győr-Moson-Sopron vármegyei szarvasmarha állományok között - mondta portálunknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke. Az adminisztrációs szigorítások célja a ragadós száj- és körömfájás terjedésének megállítása

Fotó: MW-archív Közös cél a ragadós száj- és körömfájás terjedésének megállítása A járványügyi helyzet kedvezőtlen alakulása, a kitörések okának, a fertőzési lánc felderítésének, a betegség terjedésének megakadályozása érdekében kiemelt szerep jut a nyomonkövetési rendszereknek. Ennek a rendszernek a része az állattartó telepek személy- és gépjármű forgalmának nyomon követése is - indokolta meg az adminisztrációs szigorítások bevezetését Rácz Imre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke portálunknak részletezte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója által meghozott határozat főbb pontjait. A látogatási naplóba minden, a jelenléti íven nem szereplő, telepre belépő személy és a mindennapi telepi munkavégzéshez szükséges járműveken kívül valamennyi gépjármű adatát naprakészen kell rögzíteni

A napló maradéktalan és hiánytalan vezetéséért a telepvezető vagy a tulajdonos felel

A nyilvántartást bármely ellenőrző hatóság részére haladéktalanul rendelkezésére kell bocsátani.

Amennyiben az állattartó a határozat rendelkezéseinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bírságot szab ki Nem csak adminisztrációs előírások nyomják a gazdák vállát Mint azt korábban a jándi székhelyű Jándtej Kft. tulajdonos-ügyvezetője elmondta, az adminisztrációs kötelezettségek mellett minden további előírást (kocsikerék-mosás, fekete-fehér öltöző, fertőtlenítés) betartanak. Jándi telephelyünkön nagyjából 450 szarvasmarhát tartunk, az egészségük mindennél fontosabb, ahogy a tehenekből nyert tej higiéniájára is ügyelünk. Nem csak most, hanem az év minden egyes napján, hiszen ha bármi került volna az általunk gyártott tejbe, illetve a teheneinkkel történt volna valami, már lehúzhattuk volna a rolót – mondta Simon Krisztián.

A Nébih egy korábbi tájékoztatása szerint a ragadós száj- és körömfájás vírus leggyakrabban közvetlen érintkezéssel - élőállatok közötti fertőzéssel - terjed. A betegség azonban közvetett módon is tovább vihető, például állati termékekkel (kezeletlen nyers tejjel) vagy fertőzött takarmánnyal. Emellett terjesztésében szerepet játszhatnak eszközök, az állatok közelében dolgozó személyek (ruházaton, lábbelin, járművön, állatorvosi eszközökön keresztül) vagy akár a szél is. Az alábbi tüneteket egyetlen állattartó se hagyja figyelmen kívül, ha akár egy állatán is észleli: étvágytalanság,

depresszió,

láz, sántaság

csökkent tejtermelés,

nyáladzás,

újszülöttek hirtelen elhullása,

hólyagok és sebek (szájon, nyelven, tőgyön, lábvégeken).

A beregsurányi D. Pethe István családi gazdaságában kétszáz tehenet tart. Mint azt a közelmúltban portálunknak elmondta, igyekeznek betartani a Nébih által előírt járványvédelmi tervet, ugyanis az állami kártalanítás mértéke attól függ, egy gazdaság mennyire tartja be ezeket az előírásokat. Az előírások a következők: a gazdaságot be kell keríteni, mint ahogy D. Pethe István fogalmazott, egy sündisznó sem jöhet be a területre

a beérkező járművek kerekeinek a fertőtlenítése

elhullás esetén egy steril tetem-átadóhely biztosítása

szétválasztani a személyi és a gépkocsi-forgalmat

előbbiek számára öltöző biztosítása és a megfelelő fertőtlenítő eszközök rendelkezésére bocsátása

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!