Alkalmazkodás és fejlődés: kulcsszavak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vállalkozásainak működésében a gazdasági kihívások közepette

Gyors válaszok, hiteles információk, erős partnerség

A világban és a gazdaságban bekövetkező változások gyors és releváns reakciókat igényelnek. A kamarában felhalmozódó tudás, információs bázis, valamint az ágazatokkal és szereplőkkel fenntartott kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a vállalkozások időben értesüljenek a fontos lehetőségekről, változásokról és támogatóprogramokról. A kamara nemcsak reagál, hanem kezdeményez is. Szakmai programokat, tematikus rendezvényeket, külpiaci utakat és kiállításokon való részvételi lehetőségeket biztosít, amelyek mind a versenyképesség növelését, az üzleti kapcsolatok bővítését szolgálják. A fenntarthatóság, digitalizáció, automatizáció, valamint a folyamatfejlesztés iránti igény egyre nagyobb hangsúlyt kap a vállalkozói gondolkodásban – és ezt a kamarai programstruktúra is leköveti. A szakképzett munkaerő megtartása és megbecsülése szintén központi kérdés, melyet a kamara szakmai fórumokon, tanácsadási programokon keresztül rendszeresen napirenden tart.

Demján Sándor Program – az új szemlélet záloga

2025-ben indult el a Demján Sándor Program, amely rövid idő alatt a hazai vállalkozásfejlesztés egyik központi eszközévé vált. A 8+1 elemből álló program keretében már az első hónapokban több mint 3000 beruházási szándék érkezett – ez volumenében is előrelépést jelent, de a pályázatok minősége is biztató képet fest: jól előkészített üzleti tervek, konkrét beruházási célok és eszközajánlatok jellemzik a beérkezett anyagokat. Különösen népszerű az „1+1 beruházásélénkítő konstrukció”, amelyre közel 1900 pályázat futott be. Az eredetileg 48 milliárd forintos keretet több mint háromszorosan túligényelték (összesen 137 milliárd forint igény). A lemorzsolódás várhatóan 10% alatt marad, ami rendkívül alacsony arányt jelent, és azt mutatja, hogy a vállalkozások komoly, átgondolt fejlesztési tervekkel rendelkeznek. Újdonság, hogy a pályázatok elbírálása során nemcsak igen/nem válaszokat kapnak az érdeklődők, hanem személyre szabott visszajelzéseket, alternatív finanszírozási javaslatokat is – még azok is, akik nem jutnak támogatáshoz.