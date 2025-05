Se lekvár, se pálinka? Az áprilisi fagy megtizedelte a termést Szabolcsban, de vajon mennyire szállnak majd el a gyümölcsárak?

Mint portálunk is beszámolt róla, jelentős mértékű hidegbetörés érkezett vármegyénkbe április elején, rengeteg gyümölcsösben okozva ezzel fagykárt. Gáspár Zoltán szamoskéri gazda a legnagyobb pusztítást az almafákon látta. A két napban megismétlődő - 7, -8 fokos fagyban nem csak a virágok, de a piros, sőt a zöldbimbók és károsodtak. Az összességében 70-80 százalékos fagykár azért szomorítja el nagyon, mert az almája már tavaly is gyenge termést hozott és úgy látszik, az idei szezon még arra is ráfejel.

Fagykár: bebarnult porzó

Fotó: Galambos Béla

A kamara is megszólalt fagykár ügyben

Ritka, sarki eredetű, nagyon hideg levegő érte el Európa nagy részét, így hazánkat is április első hétvégéjén - kezdte elemzését Rácz Imre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint ez a gyümölcsöseinkre ez azért is hordozott magában különösen nagy veszélyt, mert ez előző 10-14 napban jó idő volt, és a korai gyümölcsfajok (kajszibarack, őszibarack, naspolya, mandula) vagy fajták (Jonagold, Idared, Jonatán) esetében a bimbók már nem eléggé védték a termő virágrészeket, így azok nagy mértékben károsodtak.

Volt a vármegyének több olyan része, ahol -9 Celsius fok volt a leghidegebb, és olyan hosszabb időszak is, amikor 6-8 órán át -4 Celsius alatt volt a hőmérséklet.

Mivel a levegőréteg teljes magasságában, a talajtól akár 50 méter magasságig is hideg volt, így egyes fagyvédelmi berendezések (szélgépek) nem tudták a meleg és a hideg rétegeket vegyíteni, ezeket nem lehetett eredményesen használni.

A gazdák a jégvédelmi hálók kibontásával, füstöléssel, fagyvédelmi gyertya alkalmazásával, fagyvédelmi öntözéssel próbálták megelőzni a gyümölcsösük nagy károsodását. Változó, de inkább csak kevés sikerekkel

- fogalmazott Rácz Imre.

A korai fajok és fajták esetében nagy valószínűséggel legalább 80 százalékos, de akár még nagyobb károk is keletkeztek majdnem minden gyümölcsösben, a később virágzó és érő fajok talán kisebb mértékben károsodtak.

Az elnök rámutatott, az alma eleve sok virágot nevel, amiből 5-8 darab/100 kötésénél már közepes termés elérhető. Ráadásul van egy olyan erős genetikai hajlama, hogy a fejlődés egy pontján a normál fejlődés mellett az egyéves hajtáson a termőrügy ki tud alakulni, mint például a nagy arányú fagyási károsodás, a vegetatív jellegű, eredetileg levélrügyek át tudnak alakulni a létfenntartáshoz szükséges esetben virágrüggyé, így csökken valamennyire a gazdasági kár.

Az ezekből az átalakuló rügyekből fejlődő termés természetesen már nem ad sem 100 százalékos mennyiségű sem minőségű termést, és ilyenkor, áruhiány esetén nem csak a jó minőségű, de az ipari alapanyag ára is magasabb lehet, mint normál években.

- hívta fel a figyelmet Rácz Imre.