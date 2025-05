Palkovics László elárulta, hogyan futhat fel itthon a mesterséges intelligencia

A Világgazdaságnak a terület koordinálására kijelölt kormánybiztos, Palkovics László nyilatkozott feladatairól, azaz az MI stratégia megújításáról, valamint a hazai MI prioritásairól, de arról is, hogy hamarosan a meglévőnél sokkal nagyobb tudású szuperszámítógép érkezhet.

Kilőhet a hazai MI Palkovics László kormánybiztosi koordinálásával, jön a sokkal nagyobb szuperszámítógép.

Fotó: Vémi Zoltán

Új lendületet kap Magyarországon a mesterséges intelligencia (MI) fejlesztése, miután kormánybiztosként Palkovics László látja el a terület koordinálásával járó feladatokat. Teendőiről, a terület prioritásairól és eddigi eredményeiről Palkovics László a Világgazdaságnak nyilatkozott. Molekuláris ujjlenyomatról, önvezető autókról, szuperszámítógépről és a digitális oktatásról is esett szó.

Milyen konkrét feladatot kapott a mesterséges intelligencia terén?

Nagy területről van szó, a lényeg pedig az, hogy milyen legyen Magyarország viszonya a mesterséges intelligenciához (MI). Ezt eléggé meghatározza, hogy a most megkezdődő munkának már van előzménye. 2020-ban, amikor még technológiai miniszter voltam, elkészült az ország MI stratégiája, amelyet a kormány elfogadott, jelenleg is ez érvényes. A stratégia alapvetően technológia-irányultságú volt. Mivel azonban a terület gyorsan fejlődik, látszik, hogy a stratégiát ki kell szélesíteni. Az ezzel kapcsolatos feladatot 2022-ben Nagy Márton miniszter úr vette át tőlem. Tavaly értékeltük az érvényes stratégiát, de megállapításainkat, a változtatásokat még nem vezettük át. Tehát ebből bőven következnek új feladatok, továbbá nyilván meg kell határoznunk azokat a prioritásokat, amelyek a magyar közösséget leginkább érintik. Messziről nézve a mesterséges intelligencia két dolgot jelent: az általa kínált lehetőségek kihasználását és a vele kapcsolatos veszélyek elkerülését. Az államnak mindkettőben van feladata, ez szerepel is a miniszterelnöktől kapott felkérésemben.

Mi tartozik például e két terület alá?

Magyarország számára sokféle és nagyszámú, például oktatási, tudományos, gazdasági vagy kutatási lehetőség kínálkozik az MI területén. Ostobaság lenne ezeket a lehetőségeket kihasználatlanul hagyni. Ha pedig nem lépünk, ne legyenek illúzióink: megteszi majd helyettünk más. Az MI kapcsán jelentkező veszélyek elkerülése viszont tipikus állami feladat, amelynek van egy jogszabályi oldala, az AIA (Artifical Intelligence Act). Ennek részeként már megtörtént a legmagasabb veszélyességi kategóriába tartozó tevékenységek tiltása. E kategóriába tartoznak például a személyességi jogok elleni sérelmek, vagy az emberek kategorizálása annak alapján, amit az MI fel tud ismerni, ilyen a bőrszín vagy a nem. Azonban a mesterséges intelligenciának még nagyon az elején vagyunk, messze van az elérendő, stabil állapot. Tehát létre kell hoznunk a mesterséges intelligencia szervezeteit, azaz egy MI office-t és egy kutatási tanácsot. A tanács majd folyamatosan monitorozza, mi történik ezen a területen. Maga a kormánybiztosi feladat a két említett terület, tehát a jogszabályi oldal és a szervezeti keret koordinálása. Nem az állam felügyeli a hazai MI egészét (csak a jogszabályi részét), ez szabja meg a kormánybiztosi feladatokat is. Azzal viszont lesz dolgom, hogy megteremtsük például az MI-eredmények alkalmazásának lehetőségét, hogy az üzleti szereplők, a piac bekapcsolódhasson a hasznosításba.