Stratégiai partnerként a vállalkozások szolgálatában

Mentorprogramok és képzések

Fókuszban a digitális átállás és a zöldgazdaság: a képzések és mentorprogramok 2025-ben különös hangsúlyt helyeznek a mesterséges intelligencia, a fenntarthatóság és az ESG- (környezeti-társadalmi-irányítási) elvárások vállalati integrációjára.

Szakképzési és duális képzési rendszer

Aktívan működtetjük duális képzési tanácsadói hálózatunkat, együttműködésben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szakképzési Centrumokkal. A pályaorientációs programokat már digitális platformon is elérhetővé tettük, emellett növekvő számú tanulószerződéses együttműködést segítünk elő.

Elismerések és díjak

Továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk a kiváló teljesítményt nyújtó vállalkozások és innovációs kezdeményezések elismerését. Rendszeresen megrendezzük a vármegye gazdasági szereplőinek eredményeit bemutató TOP 100 rendezvényt, amelyen átadjuk a nagy presztízsű TOP 100 Gazdasági Díjat, mely nemcsak visszajelzés a vállalkozások számára, hanem inspiráció is a térség gazdasági szereplőinek. Továbbra is cél, hogy az elért sikerek példát mutassanak másoknak is, és ösztönözzék a versenyképesség növelését.

Kamarai Női Klub

Szakmai klubok és partnerségek

A vállalkozói közösség erősítése érdekében működtetünk ágazati szakmai tagozatokat és klubokat, amelyek rendszeres találkozási, kapcsolatépítési és tapasztalatmegosztási lehetőséget kínálnak a vállalkozók és szakemberek számára. Ezek a fórumok hozzájárulnak az együttműködések elmélyítéséhez, a közös gondolkodás ösztönzéséhez és a vállalkozások közötti szinergiák kialakulásához.

Folyamatosan bővítjük együttműködési kapcsolatainkat különböző gazdasági és szakmai szereplőkkel, annak érdekében, hogy tagjaink naprakész információkhoz juthassanak, és szélesebb körű támogatást kapjanak a mindennapi működésükhöz. E kapcsolatrendszer révén a Kamara hatékonyabban tud reagálni a gazdasági szereplők igényeire és az aktuális kihívásokra.

Energiatakarékossági és zöldprogramok