Tudatos pályaválasztás és a szakemberhiány mérséklése

Valós élmények – látogatások, tapasztalatszerzés

A legmeggyőzőbb érvek sokszor nem szavak, hanem élmények formájában érkeznek. A kamara ezt felismerve különös figyelmet fordít arra, hogy a diákok saját tapasztalatokat szerezzenek a munka világáról. Ennek egyik legfontosabb formája a vállalati látogatások megszervezése: a vármegye kis- és középvállalkozásai, valamint a nagyobb cégek nyitottak arra, hogy a tanulók betekintést nyerjenek működésükbe, mindennapjaikba. Az üzemlátogatások során a fiatalok testközelből ismerhetik meg a különféle munkakörnyezeteket és a szakmák gyakorlati oldalát.

További lehetőséget biztosítanak a tanműhely-látogatások, amelyek során a diákok a szakképző intézmények valós életébe pillanthatnak be. Megtapasztalhatják, milyen egy szakmai oktatási közeg, milyen eszközökkel, körülmények között zajlik az oktatás, és milyen készségeket szerezhetnek meg ott.

Szakmák ünnepe – Szakma Sztár Fesztivál és nemzetközi versenyek

A pályaorientációs program egyik csúcspontja minden évben a Szakma Sztár Fesztivál, amelyre a kamara szervezésében mintegy 400 általános és középiskolás diák utazik a vármegyéből. A rendezvény során a tanulók élőben láthatják a különböző szakmák versenyeit, megcsodálhatják a versenyzők precizitását, felkészültségét és elkötelezettségét.

A fesztiválon nem csupán a hazai mezőny mutatkozik be – a helyszínen szervezik meg a WorldSkills és EuroSkills válogatóversenyeit is, amelyek lehetőséget kínálnak a nemzetközi szintű szakmai megmérettetésre. Az esemény interaktív programokat is kínál: a látogatók kipróbálhatnak különböző tevékenységeket, gépeket, technológiákat. Az ipari, műszaki és kereskedelmi szakmák mellett az agrárszektor is egyre hangsúlyosabban jelenik meg a bemutatókon – az elmúlt két évben látványos prezentációk segítették az agrárszakmák népszerűsítését.

Együttműködések és jövőbeli tervek

A kamara az elmúlt tizenkét évben szoros kapcsolatokat épített ki különféle ágazatokkal, így egyre szélesebb spektrumban képes bemutatni a diákoknak a szakmák világát. Jelenleg mintegy 40 partnercéggel működnek együtt 15 különböző szakterületen, ami lehetővé teszi, hogy változatos programokon keresztül mutassák be a különböző foglalkozásokat.