Almahorror: nyakunkon minden idők leggyengébb termése! Brutális piaci árak várhatóak!

A FruitVeB szakmaközi szervezet becslése szerint ebből mintegy 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma és 80-100 ezer tonna az ipari alma.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy étkezési almatermés egy jó évjárat termésének mindössze 55-65 százaléka, az ipari almatermés pedig csupán mintegy 20-25 százaléka.

A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.

A 110-120 ezer tonnás hazai étkezési alma fogyasztástól, illetve a 350-400 ezer tonna feldolgozóipari kapacitásunktól is jócskán elmaradunk, jóllehet mindkét szegmenst legalább 90 százalékban hazai termelésből kellene kiszolgálnunk

– fogalmazott a szakember.

Kihúzta az almafáit elkeseredésében...

Az évről évre rosszabb piaci helyzet, illetve az egyre szélsőségesebb időjárás a vármegyei gazdáknál is mérsékelte a termelési kedvet.

A nyírbátori Balla István az április eleji fagykár után döntött úgy, hogy kihúzza az almafáit.

Az almafáim mellett az akácosomban is komoly fagykár keletkezett. Az almának teljesen oda, hozzá is kezdtem kihúzgálni a fákat

– számolt be róla akkor a nyírbátori gazdálkodó. Hozzátette, az elmúlt tíz évben kilenc alkalommal fagyott le az almája. Balla István szerint a gyümölcsszektorban – „köszönhetően" a nagy fokú időjárásváltozásnak is – óriási a rizikófaktor. Ha nincs fagy és van termés, akkor nyomott az ár.