57 perce
Almahorror: nyakunkon minden idők leggyengébb termése! Brutális piaci árak várhatóak!
Az idei rekordalacsony termésennyiség az április eleji fagyokra vezethető vissza. Az alma termőterülete Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is évről-évre csökken. Mutatjuk, a FruitVeb csengeri származású elnöke hogyan látja az idei almaszezon alakulását. Nem kizárt, hogy a kevés alma miatt a gyümölcsöt rekordáron adják majd a hazai piacokon.
Mint ahogy arról portálunk is beszámolt, jelentős mértékű hidegbetörés érkezett vármegyénkbe április elején, rengeteg gyümölcsösben okozva ezzel fagykárt. A gazdák a jégvédelmi hálók kibontásával, füstöléssel, fagyvédelmi gyertya alkalmazásával, fagyvédelmi öntözéssel próbálták megelőzni a gyümölcsösük károsodását – változó, de inkább kevés sikerrel.
Ennyi lehet az étkezési, ennyi pedig a léalma
– Az idei hazai almamennyiség minden idők leggyengébb termésének ígérkezik: a termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók körében végzett felmérésünk alapján 160 ezer tonna körül prognosztizáljuk az idei almatermést, ami az előző év egyébként is nagyon alacsony termésének mindössze szűk fele - mondta portálunknak a csengeri dr. Apáti Ferenc.
Se lekvár, se pálinka? Az áprilisi fagy megtizedelte a termést Szabolcsban, de vajon mennyire szállnak majd el a gyümölcsárak?
A FruitVeB szakmaközi szervezet becslése szerint ebből mintegy 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma és 80-100 ezer tonna az ipari alma.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy étkezési almatermés egy jó évjárat termésének mindössze 55-65 százaléka, az ipari almatermés pedig csupán mintegy 20-25 százaléka.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
A 110-120 ezer tonnás hazai étkezési alma fogyasztástól, illetve a 350-400 ezer tonna feldolgozóipari kapacitásunktól is jócskán elmaradunk, jóllehet mindkét szegmenst legalább 90 százalékban hazai termelésből kellene kiszolgálnunk
– fogalmazott a szakember.
Kihúzta az almafáit elkeseredésében...
Az évről évre rosszabb piaci helyzet, illetve az egyre szélsőségesebb időjárás a vármegyei gazdáknál is mérsékelte a termelési kedvet.
A nyírbátori Balla István az április eleji fagykár után döntött úgy, hogy kihúzza az almafáit.
Az almafáim mellett az akácosomban is komoly fagykár keletkezett. Az almának teljesen oda, hozzá is kezdtem kihúzgálni a fákat
– számolt be róla akkor a nyírbátori gazdálkodó. Hozzátette, az elmúlt tíz évben kilenc alkalommal fagyott le az almája. Balla István szerint a gyümölcsszektorban – „köszönhetően" a nagy fokú időjárásváltozásnak is – óriási a rizikófaktor. Ha nincs fagy és van termés, akkor nyomott az ár.
Végső elkeseredés: elkezdte kihúzgálni az almafáit a szabolcsi gazda
Ezzel magyarázható a rekordalacsony termés
Az idei gyenge hazai almatermés több okra vezethető vissza, de – a termőterület konstans csökkenésén, az ültetvények kondíciójának romlásán és mindezek által terméspotenciálunk csökkenésén túlmenően – alapvetően a kedvezőtlen időjárási hatásokkal magyarázható dr. Apáti Ferenc szerint.
Óriási pusztítást vitt végbe az időjárás a vármegyében, ennek beláthatatlan következményei lehetnek!
- A tavaly nyári és kora őszi, közel három hónapos, extrém aszály- és hőségstressz – az őszi csapadékok ellenére – valószínűsíthetően hozzájárult a virágrügyek kondíciójának romlásához, ami az idei normál-jó virágzás mellett is hordozott némi bizonytalanságot magában.
- A legnagyobb károkat kétségkívül a zöld- és pirosbimbós fenológiai stádiumban érkező április 7-8-ai, majd a kisgyümölcs állapotban beköszöntő május 10-ei fagyok okozták. Az áprilisi fagyok az almatermő területek 80-90 százalékát érintették nagyon súlyosan (mindössze a Balaton közvetlen térségét, a Kisalföldet és a Dunántúl egyes régióit kímélték meg), a május 10-ei fagyok pedig az ország észak-keleti részében okoztak – az április fagyok után még megmaradó szerény termésben – jelentős károkat. A késői, májusi fagy azért jelentett érzékeny veszteséget, mert Magyarország észak-keleti részében található az almaültetvényeink háromnegyede.
- A virágzás lezárulta után, szinte egész májusban hűvös, fényszegény – de csak kisebb mennyiségű csapadékot hozó – időjárás uralkodott, ami összességében kedvezőtlenül hatott a terméskötődésre, illetve negatív irányba befolyásolta az intenzív sejtosztódási folyamatokat – ez az időszak meghatározó a gyümölcsméret kialakulásának szempontjából.
- Júniusban gyakran alakultak ki kánikulai hullámok, amelyek ráadásul erős, kora tavasz óta tartó aszállyal, valamint magas UV-sugárzással párosultak. Ennek következtében – elsősorban az öntözetlen ültetvényeken és a homoktalajokon – további mennyiségi és minőségi kieséseket szenvedhettünk el.
Újabb lendületet kap a Debrecen és Nyíregyháza közti négysávos autóút – így állnak a tervek!