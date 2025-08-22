1 órája
„Remélem, ezt csak viccnek szánták” – meglátták a felvásárlási árat, felháborodtak a szabolcsi gazdák
A Vásárosnamény és Térsége Gazdakör csütörtökön a közösségi oldalán tette közzé az induló árat. Mutatjuk, mennyit ad majd az Austria Juice az ipari alma kilójáért.
Mint ahogy arról már beszámoltunk, az idén minden idők egyik leggyengébb almatermésére számítanak a szakemberek. Mint azt a csengeri származású dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke portálunknak elmondta, a termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók körében végzett felmérésük alapján 160 ezer tonna körül prognosztizálják az idei almatermést, ami az előző év egyébként is nagyon alacsony termésének is mindössze csak a szűk fele.
Mind az étkezési, mind pedig az ipari alma esetében is jelentős a kiesés
A FruitVeB szakmaközi szervezet becslése szerint a becsült 160 ezer tonnából mintegy 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma és 80-100 ezer tonna az ipari alma.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy étkezési almatermés egy jó évjárat termésének mindössze 55-65 százaléka, az ipari almatermés pedig csupán mintegy 20-25 százaléka.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
Ilyen árral indul a felvásárlás!
A Vásárosnamény és Térsége Gazdakör csütörtökön a közösségi oldalán tette közzé az induló árat.
Eszerint a vásárosnaményi feldolgozóüzem, az Austria Juice augusztus 25-étől 67 forintért vásárolja fel az ipari alma kilóját.
A gazdakör posztjához csütörtök óta nagyon sokan szóltak hozzá, ezekből gyűjtöttünk össze néhány kommentet.
Leggyengébb termés, még gyengébb árak
- írja az egyik kommentelő.
Remélem, ezt csak viccnek szánták... 67 forint. Szánalmas! - így egy másik hozzászólás.
Nevetséges!!!! Motiváció, hogy ültessünk, még azt is kivágjuk, ami maradt!
- reagált az árra egy szabolcsi gazda.
Sokan vagyunk, de mégsincs egy független szakszervezet, ahova minden almatermelő tömörülni tudna, területtől, mérettől függetlenül. Akkor lehetne esetleg valódi érdekérvényesítés. Így soha! - így egy másik hozzászóló gazdálkodó.
A Vásárosnamény és Térsége Gazdakör posztja szerint a Döhler, a Rauch szeptember elsején kezdi el a felvásárlást, ők még nem hozták nyilvánosságra a felvásárlási áraikat.
