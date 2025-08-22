„Remélem, ezt csak viccnek szánták” – meglátták a felvásárlási árat, felháborodtak a szabolcsi gazdák

Mint ahogy arról már beszámoltunk, az idén minden idők egyik leggyengébb almatermésére számítanak a szakemberek. Mint azt a csengeri származású dr. Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke portálunknak elmondta, a termelők, TÉSZ-ek, kereskedők és feldolgozók körében végzett felmérésük alapján 160 ezer tonna körül prognosztizálják az idei almatermést, ami az előző év egyébként is nagyon alacsony termésének is mindössze csak a szűk fele.

Indul a szezon, az ipari alma kilójáért 67 forintot ad a vásárosnaményi székhelyű feldolgozóüzem, az Austria Juice

Mind az étkezési, mind pedig az ipari alma esetében is jelentős a kiesés

A FruitVeB szakmaközi szervezet becslése szerint a becsült 160 ezer tonnából mintegy 60-80 ezer tonna lehet az étkezési alma és 80-100 ezer tonna az ipari alma.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy étkezési almatermés egy jó évjárat termésének mindössze 55-65 százaléka, az ipari almatermés pedig csupán mintegy 20-25 százaléka.

A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.