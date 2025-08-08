A fagy és az aszály miatt nőhet a kenyér ára – így arattak Szabolcsban!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei igazgatóságának legfrissebb elemzéséből kiderül: az idei négy termésbecslés adataiból az látszik, hogy a tavaszi fagyok és a kevés csapadék miatt ez az esztendő is szerény termést fog adni. Mutatjuk, milyen képet fest az aratás, amely néhány napon belül be is fejeződik vármegyénkben.

Hamarosan véget ér az aratás: az őszi búza 98 százalékát már betakarították vármegyénkben

Illusztráció MW-Archív

Az aratás a végéhez közelít Szabolcs-Szatmár-Beregben

Az őszi vetésű növények állapotminősítése az idén szerényebb képet mutatott, kevesebb volt a jónak mondható és több a közepes, mint tavaly. Az áprilisi és májusi fagy egyaránt kárt okozott az őszi vetésekben is, különösen a repcében, ebből adódóan voltak területek, melyeket újra be kellett vetni tavaszi növényekkel – tájékoztatta portálunkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei szervezete.

A tavaszi vetésű növények talajelőkészítése időben megtörtént. Gyakorlatilag a friss magágyba 1-2 napon belül vethettek a gazdák. Az aktív szántóhasználat a tavalyi évhez képest érdemben nem változott, igaz, az ültetvény-felszámolások növelték, de az erdősítések csökkentették az arányt. Számos gazda átgondolta, hogy az AÖP kívánalmait is kielégítő terület pihentetést alkalmaz az olyan gyengébb termőképességű területein, ahol egyébként is csekély jövedelmezőségű (esetleg korábban veszteséges) táblái voltak. A döntést erősíti a magas inputanyag-ár, illetve a „bezuhant” terményárak.

Vegyük sorba a különféle növényfajokat!

Őszi árpa: jó vízgazdálkodású területeken vetették el, az április végi, májusi csapadék jót tett a szár- és szemtermés növekedésének. Az idén 1.533 hektár területről takarítottak be a gazdák, ez kicsit kevesebb a tavalyinál. A betakarítás (egy hét kihagyással) július harmadik hetében befejeződött, a hozam 4,25 tonna/hektár.

Őszi búza: vetése idején kedvező állapotok voltak. Összességében 28.461 hektár területen arattak, aratnak a termelők, a termőterület 98 százalékát már betakarították. Az eredmények jobbak (5,51 tonna/hektár), mint a várakozás.

Rozs: vetése idején hasonló körülmények voltak, mint az őszi árpánál. 3.036 ha-t vetettek a gazdák. Termőhelye gyengébb, mint az árpáé és a búzáé. Betakarítása július első hetében megkezdődött és már be is fejeződött, vármegyei szinten 2,82 tonna/hektár átlaghozammal, 8.560 tonna termény került a magtárakba. Az utolsó termésbecsléskor 2,3-3,5 tonna/hektár hozamra (2,868 tonna/hektár) számíthattak a termelők, most ez látszik realizálódni.

Tritikálé: vármegyénk legfontosabb abraktakarmánya, vetési ideje azonos a búzáéval. Az idei vetésterülete 8.833 hektár, mintegy 500 hektárral kevesebb a tavalyinál. A betakarítás gyakorlatilag itt is véget ért. A betakarított 8.771 hektárról 3,98 tonna/hektáros (emelkedő) hozamot és 35 ezer tonna termést realizáltak a gazdálkodók.

Tavaszi árpa: vetésterülete ebben az évben sem emelkedett kétszáz hektár fölé (195 hektár). A betakarított 195 hektáron 3,5 tonna/hektáros hozamot realizáltak a gazdák, ami határozottan jobb a becsléstől.

Zab: Az idén 1.952 ha területről takarítottak be a vármegyei gazdálkodók, az aratása érdemben véget is ért, a hozam 3,07 tonna/hektár.

Őszi káposztarepce: ez a legkorábban vetendő olajos magunk. A termőterülete az idén 4 ezer hektár alá csökkent (3.953 hektár). Az áprilisi és májusi fagyok ezt a növényfajt is jelentősen megviselték. A betakarítás – az aszályos június miatt térségtől függően – már július első hetében elindult. A vetésterület mintegy 98 százalékát vágták le eddig, de ez most megrekedni látszik.