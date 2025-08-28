Súlyos szabálytalanság az egyik áruházláncnál! Olyan állapotban találtak dinnyéket​, hogy ne akard tudni...

A leggyakoribb probléma a hiányos vagy hibás jelölés volt: sok esetben nem derült ki, honnan származik a dinnye, vagy milyen minőségi osztályba tartozik. A dinnyerazzia során 426 hazai és 132 import szállítmányt ellenőriztek – tájékoztatta portálunkat az NFKH.

485 árusítóhelyet vizsgáltak át a hatóság emberei a dinnyerazzia során Fotó: NFKH

A dinnyerazzia során több száz kilogramm dinnyét kellett megsemmisíteni

A legtöbb termék megfelelt az előírásoknak, azonban két nyomonkövethetetlen tétel miatt 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni.