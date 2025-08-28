augusztus 28., csütörtök

Durva amit tapasztaltak!

1 órája

Súlyos szabálytalanság az egyik áruházláncnál! Olyan állapotban találtak dinnyéket​, hogy ne akard tudni...

Címkék#NKFH#dinnyerazzia#kormányhivatal#bírság

Országos ellenőrzéssorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a görögdinnyepiacon. A szakemberek a dinnyerazzia során a nagy áruházláncoktól kezdve egészen az út menti standokig 485 árusítóhelyet vizsgáltak át, és komoly szabálytalanságokat tártak fel.

A leggyakoribb probléma a hiányos vagy hibás jelölés volt: sok esetben nem derült ki, honnan származik a dinnye, vagy milyen minőségi osztályba tartozik. A dinnyerazzia során 426 hazai és 132 import szállítmányt ellenőriztek – tájékoztatta portálunkat az NFKH. 

Országos dinnyerazzia volt az országban
485 árusítóhelyet vizsgáltak át a hatóság emberei a dinnyerazzia során Fotó: NFKH

A dinnyerazzia során több száz kilogramm dinnyét kellett megsemmisíteni

A legtöbb termék megfelelt az előírásoknak, azonban két nyomonkövethetetlen tétel miatt 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni. 

A hatóságok 26 esetben szabtak ki bírságot, amelyek összértéke meghaladta a 19 millió forintot. A legsúlyosabb szabálytalanságot egy áruházlánc központi raktárában találták, ahol túlérett, romlásnak indult dinnyéket tároltak. Ez az eset önmagában 16 milliós bírságot eredményezett. 

Az NKFH kiemelte: a hatóság a jövőben is folytatja a szigorú szezonális ellenőrzéseket, hogy a vásárlók csak biztonságos és megbízható minőségű gyümölcsöt vihessenek haza!

A vármegyei tapasztalatokra voltunk kíváncsiak

A kormányhivatal munkatársai közel 50 alkalommal végeztek ellenőrzést nagykereskedelmi egységekben, üzletekben, valamint út menti és ideiglenes árusító helyeken. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a higiéniai körülményekre. Kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltak, az apróbb hiányosságokra felhívták a forgalmazók figyelmét, szankció alkalmazására nem volt szükség.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

 

