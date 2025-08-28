1 órája
Súlyos szabálytalanság az egyik áruházláncnál! Olyan állapotban találtak dinnyéket, hogy ne akard tudni...
Országos ellenőrzéssorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a görögdinnyepiacon. A szakemberek a dinnyerazzia során a nagy áruházláncoktól kezdve egészen az út menti standokig 485 árusítóhelyet vizsgáltak át, és komoly szabálytalanságokat tártak fel.
A leggyakoribb probléma a hiányos vagy hibás jelölés volt: sok esetben nem derült ki, honnan származik a dinnye, vagy milyen minőségi osztályba tartozik. A dinnyerazzia során 426 hazai és 132 import szállítmányt ellenőriztek – tájékoztatta portálunkat az NFKH.
A dinnyerazzia során több száz kilogramm dinnyét kellett megsemmisíteni
A legtöbb termék megfelelt az előírásoknak, azonban két nyomonkövethetetlen tétel miatt 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni.
A hatóságok 26 esetben szabtak ki bírságot, amelyek összértéke meghaladta a 19 millió forintot. A legsúlyosabb szabálytalanságot egy áruházlánc központi raktárában találták, ahol túlérett, romlásnak indult dinnyéket tároltak. Ez az eset önmagában 16 milliós bírságot eredményezett.
Az NKFH kiemelte: a hatóság a jövőben is folytatja a szigorú szezonális ellenőrzéseket, hogy a vásárlók csak biztonságos és megbízható minőségű gyümölcsöt vihessenek haza!
A vármegyei tapasztalatokra voltunk kíváncsiak
A kormányhivatal munkatársai közel 50 alkalommal végeztek ellenőrzést nagykereskedelmi egységekben, üzletekben, valamint út menti és ideiglenes árusító helyeken. A vizsgálatok során kiemelt figyelmet fordítottak a higiéniai körülményekre. Kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltak, az apróbb hiányosságokra felhívták a forgalmazók figyelmét, szankció alkalmazására nem volt szükség.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL
