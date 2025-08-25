Az új elnök fantasztikus lehetőséget lát a helyi vállalkozói közösségekben

A közelmúltban nevezték ki a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetség (FIVOSZ) vármegyei elnökének Váradi Zoltánt. Portálunk interjút készített a nyíregyházi vállalkozóval, akivel tervekről, célokról is beszélgettünk, illetve arra voltunk kíváncsiak, hogyan segíti a szervezet a fiatal vállalkozók első lépéseit.

Váradi Zoltán, a FIVOSZ vármegyei elnöke Fotó: FIVOSZ

A kamarától került a FIVOSZ-hoz

Hogyan került az elnöki székbe?

Korábban nem voltam FIVOSZ tag, a vármegyei kereskedelmi és iparkamarában vezettem a Fiatal Vállalkozói Klubot és az ottani munkásságom megtetszett az egyik országos alelnöknek, aki javasolta, hogy pályázzam meg a FIVOSZ vármegyei elnöki posztot. Küldtem egy önéletrajzot és egy cselekvési tervet, amiben részletesen leírtam, mennyire fontosak a helyi közösségek és milyen lehetőséget látok bennük. Úgy tűnik tetszett az elnökségnek, pár nap múlva kaptam is egy telefont, hogy találkozzunk személyesen, innen már egyenes volt az utam a FIVOSZ-ba, nekem is nagyon tetszett a szervezet munkája és az elnökség hozzáállása. Nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen nagyszerű közösség tagja lehetek!

Milyen tervei vannak elnökként, van-e valami, amiben újításra szorul a szervezet és mik azok az alapok, amikre tovább is lehet építkezni?

Igen, ahogy korábban említettem fantasztikus lehetőséget látok a helyi vállalkozói közösségekben. Egyrészt a COVID megmutatta milyen sérülékenyek vagyunk elzárva egymástól - gazdaságilag és egyénként egyaránt - másrészt aki ma csak eladni akar az szerintem kudarcra van ítélve. A személytelen SALES ideje elmúlt. Az emberek történeteket, brandeket szeretnének vásárolni és kapcsolódni szeretnének ezekhez. Elengedhetetlen a kapcsolatépítés, sőt a kapcsolódás maga és erre a helyi közösségek kitűnő lehetőséget adnak. Kötetlenül ismerkedünk, történeteket osztunk meg és a későbbi eladások ebből a kapcsolódásból következnek majd. Nem az értékesítés okozza a kapcsolódást mint korábban, hanem a kapcsolat okozza az értékesítést. Ezen felül a mesterelme csoportok nagyon hatékonyan tudnak működni, vállalkozói éveim alatt rengeteg képzésen és üzleti akadémián jártam, de többet tanultam egy-egy mesterelme csoportban a többi vállalkozótól, mint az összes képzésen együttvéve. Terveim közt szerepel helyi mesterelme csoportok létrehozása, van egy konkrét elképzelésem a hogyanról de ezen épp jelenleg is dolgozok ezért erről többet egyelőre nem szeretnék elárulni.