1 órája
Az új elnök fantasztikus lehetőséget lát a helyi vállalkozói közösségekben
Egy ideje új elnöke van a vármegyei szervezetnek. A FIVOSZ tagság Váradi Zoltán szerint számtalan előnnyel jár a kapcsolatépítésen felül is.
A közelmúltban nevezték ki a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetség (FIVOSZ) vármegyei elnökének Váradi Zoltánt. Portálunk interjút készített a nyíregyházi vállalkozóval, akivel tervekről, célokról is beszélgettünk, illetve arra voltunk kíváncsiak, hogyan segíti a szervezet a fiatal vállalkozók első lépéseit.
A kamarától került a FIVOSZ-hoz
Hogyan került az elnöki székbe?
Korábban nem voltam FIVOSZ tag, a vármegyei kereskedelmi és iparkamarában vezettem a Fiatal Vállalkozói Klubot és az ottani munkásságom megtetszett az egyik országos alelnöknek, aki javasolta, hogy pályázzam meg a FIVOSZ vármegyei elnöki posztot. Küldtem egy önéletrajzot és egy cselekvési tervet, amiben részletesen leírtam, mennyire fontosak a helyi közösségek és milyen lehetőséget látok bennük. Úgy tűnik tetszett az elnökségnek, pár nap múlva kaptam is egy telefont, hogy találkozzunk személyesen, innen már egyenes volt az utam a FIVOSZ-ba, nekem is nagyon tetszett a szervezet munkája és az elnökség hozzáállása. Nagyon hálás vagyok azért, hogy egy ilyen nagyszerű közösség tagja lehetek!
Milyen tervei vannak elnökként, van-e valami, amiben újításra szorul a szervezet és mik azok az alapok, amikre tovább is lehet építkezni?
Igen, ahogy korábban említettem fantasztikus lehetőséget látok a helyi vállalkozói közösségekben. Egyrészt a COVID megmutatta milyen sérülékenyek vagyunk elzárva egymástól - gazdaságilag és egyénként egyaránt - másrészt aki ma csak eladni akar az szerintem kudarcra van ítélve. A személytelen SALES ideje elmúlt. Az emberek történeteket, brandeket szeretnének vásárolni és kapcsolódni szeretnének ezekhez. Elengedhetetlen a kapcsolatépítés, sőt a kapcsolódás maga és erre a helyi közösségek kitűnő lehetőséget adnak. Kötetlenül ismerkedünk, történeteket osztunk meg és a későbbi eladások ebből a kapcsolódásból következnek majd. Nem az értékesítés okozza a kapcsolódást mint korábban, hanem a kapcsolat okozza az értékesítést. Ezen felül a mesterelme csoportok nagyon hatékonyan tudnak működni, vállalkozói éveim alatt rengeteg képzésen és üzleti akadémián jártam, de többet tanultam egy-egy mesterelme csoportban a többi vállalkozótól, mint az összes képzésen együttvéve. Terveim közt szerepel helyi mesterelme csoportok létrehozása, van egy konkrét elképzelésem a hogyanról de ezen épp jelenleg is dolgozok ezért erről többet egyelőre nem szeretnék elárulni.
Jelenleg milyen eséllyel, lehetőségekkel tud vállalkozást alapítani egy fiatal Magyarországon? Milyennel tud Szabolcsban?
Vállalkozást indítani sokkal könnyebb mint korábban bármikor, gondoljunk csak arra hogy a mesterséges intelligencia micsoda segítséget tud nyújtani ehhez. A vállalkozást fenntartani az már más tészta. Törvényszerű, hogy előbb utóbb olyan helyzetekbe sodródunk amikre nem tanítanak meg a könyvek, sem az esettanulmányok. Ilyenkor nagy segítség lehet egy vállalkozói közösség, ahol valódi tapasztalatokkal tudnak segíteni olyan vállalkozók, akik már jártak hasonló cipőben. Aztán ott van a motiváció kérdése és az azonnal siker igénye. Kezdő vállalkozók gyakran készítenek nagyratörő üzleti terveket, aztán ha nem jön a várt siker a motiváció szépen lassan eltűnik. Gondoljunk csak bele mekkora erőt és motivációt adhat, hogy hallhatjuk azt, hogy mekkora áldozatokat hoztak vállalkozó társaink az adott siker elérése érdekében. A legtöbb sikeres vállalkozás ugyanis nem 1-2 év alatt érte el azt a szintet ahol most tart, rengeteg munkára volt szükség és számos áldozatot kellett hozni. Az ilyen történetek gyakran adnak elég fűtőanyagot egy kezdő vállalkozásnak is a továbbiakhoz. A kérdés második felét illetően pedig azt gondolom, hogy vidéken és főleg Szabolcsban és Borsodban, sokkal nehezebb vállalkozóként. Az emberek anyagi lehetőségei jóval korlátozottabbak, mint Budapesten vagy az ország nyugati részén, ez pedig szűkebb piacot és élesebb árversenyt eredményez. Az elektronikus kereskedelem persze némileg árnyalja ezt a különbséget, erre a szektorra viszont éppen csapást mér a kínai óriáskereskedők megjelenése.
Mik azok a szervezetek, akár civil, akár kormányzati szinten, akikkel együttműködnek?
A FIVOSZ-nál kiemelt célunk a vállalkozók érdekeinek hatékony képviselete és munkájuk sokrétű támogatása. Ennek érdekében szoros együttműködést ápolunk mind a szakmai szervezetekkel, mind az államigazgatási szervekkel. Az ilyen partnerségek révén biztosítjuk, hogy a vállalkozói szféra igényei és javaslatai meghallgatásra találjanak, hozzájárulva egy támogatóbb üzleti környezet kialakításához és a vállalkozások sikeréhez mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.
Többek közt:
- VOSZ - több közös külképviseleti iroda: Xiamen - Kína, New York és Orlando - USA
- Guiders Consult LLC.( Egyiptomi fiatal vállalkozói érdekképviselet)
- EuCham
- NIT (Nemzeti Ifjúsági Tanács)
- MIT (Magyar Ifjúsági Tanács)
- HÖOK
- PTE (Pécsi Tudományegyetem)
- NAV
- MIK (Magyar Ifjúsági Konferencia)
- Helyben? Rendben!
- JEUNE (Európa fiatal vállalkozóinak szervezete)
- OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet - globális)
- Együtt Európáért Alapítvány
- KIM (Kulturális és Innovációs Minisztérium)
- NGM (Nemzetgazdasági Minisztérium)
- Miniszterelnökség
- NIÜ (Nemzeti Innovációs Ügynökség)
- NKFIH (Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal)
- SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)
- Garantiqa Zrt.
- KAVOSZ
Milyen segítséget tudnak adni a fiatal vállalkozóknak?
A FIVOSZ tagság véleményem szerint számtalan előnnyel jár a kapcsolatépítésen felül is. Ide sorolnám az üzemanyag flotta kedvezményt, ami azonnal érezhető megtakarítás főleg ott ahol több céges autó is van, a szakértői konzultációs lehetőségeket például a márkavédelem, a minőségirányítási rendszerek, HR, adópolitika, pályázatok témaköreiben és nem utolsó sorban a 16 szakmai bizottság, ami kifejezetten szakmai témában tud azonnali segítséget nyújtani.
A civil életben mivel foglalkozik?
Alkalmazottként kezdtem és végigjártam a ranglétrát. Dolgoztam raktározásban, termelés irányításban, majd ügyvezető helyettes lettem. Több, mint 10 éve vezetem a Nyír-Plast rehabilitációs vállalatcsoportot. Szívügyem a rehabilitációs foglalkoztatás, pedig ez nehezített terep. Gyakorlatilag mi is a versenyszférából élünk, de legnagyobb részt hátrányos helyzetű vagy megváltozott munkaképességű munkavállalókkal próbálunk helytállni a kiváló minőség, a pontos szállítási határidők és a kedvező árak vonatkozásában. Valójában ez számomra nem munka, sokkal inkább hivatás, egy valódi elköteleződés és társadalmi felelősségvállalás. Egyébként is fontosnak tartom az értékteremtést és a segítségnyújtást, végtére is mit ér a sikerünk ha nem tudunk vele másokat segíteni?
Országos hír lett abból, ami reggel a Nyírségben történt – hogy lehet idáig süllyedni?
Meghallgatnád a Megasztár tavaly döntősének koncertjét? Ma este a VIDOR-on megteheted