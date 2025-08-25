2 órája
Foxpostban rendeltél? Van egy rossz hírünk
A Foxpost hivatalos közleménye szerint hamarosan lekapcsolják a jelenlegi mobilalkalmazást. A Packeta-val való összeolvadás részeként a felhasználók ideiglenesen kizárólag webes felületen keresztül tudják majd kezelni csomagküldési és -átvételi ügyeiket. Az új, fejlettebb applikáció fejlesztése folyamatban van.
Új korszak kezdődik a Foxpost csomagküldő szolgáltatás életében: a cég Facebook-oldalán közzétett információk szerint a jelenlegi mobilalkalmazást hamarosan lekapcsolják, és helyette egy ideig kizárólag a webes felület lesz elérhető.
Új mobilappot fejleszt a Foxpost
A változások hátterében a Foxpost és a Packeta Hungary összeolvadása áll, amelynek célja, hogy egy egységes és fejlettebb rendszer szolgálja ki az ügyfeleket. A Foxpost közleménye szerint egy új, több funkcióval rendelkező mobilalkalmazás fejlesztése már zajlik.
Addig a felhasználók csak a böngészőből érhetik el a Foxpost-fiókjukat, és ezen keresztül intézhetik csomagküldési, átvételi és csomagkövetési ügyeiket. A szolgáltató kiemelte, hogy a folyamat egyszerűsége nem változik, és minden eddig megszokott funkció rendelkezésre áll majd a webes felületen is.
A vállalat további részleteket ígér a fejlesztés előrehaladásáról, és arra törekszik, hogy az átmeneti időszakban is zavartalanul működjön a szolgáltatás.
