Foxpostban rendeltél? Van egy rossz hírünk

Új korszak kezdődik a Foxpost csomagküldő szolgáltatás életében: a cég Facebook-oldalán közzétett információk szerint a jelenlegi mobilalkalmazást hamarosan lekapcsolják, és helyette egy ideig kizárólag a webes felület lesz elérhető.

Forrás: Világgazdaság

Új mobilappot fejleszt a Foxpost

A változások hátterében a Foxpost és a Packeta Hungary összeolvadása áll, amelynek célja, hogy egy egységes és fejlettebb rendszer szolgálja ki az ügyfeleket. A Foxpost közleménye szerint egy új, több funkcióval rendelkező mobilalkalmazás fejlesztése már zajlik.

Addig a felhasználók csak a böngészőből érhetik el a Foxpost-fiókjukat, és ezen keresztül intézhetik csomagküldési, átvételi és csomagkövetési ügyeiket. A szolgáltató kiemelte, hogy a folyamat egyszerűsége nem változik, és minden eddig megszokott funkció rendelkezésre áll majd a webes felületen is.

A vállalat további részleteket ígér a fejlesztés előrehaladásáról, és arra törekszik, hogy az átmeneti időszakban is zavartalanul működjön a szolgáltatás.

