augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

21°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csomagküldés

1 órája

Foxpostban rendeltél? Van egy rossz hírünk

Címkék#Packeta#csomagküldés#mobilalkalmazás#foxpost

A Foxpost hivatalos közleménye szerint hamarosan lekapcsolják a jelenlegi mobilalkalmazást. A Packeta-val való összeolvadás részeként a felhasználók ideiglenesen kizárólag webes felületen keresztül tudják majd kezelni csomagküldési és -átvételi ügyeiket. Az új, fejlettebb applikáció fejlesztése folyamatban van.

Szon.hu

Új korszak kezdődik a Foxpost csomagküldő szolgáltatás életében: a cég Facebook-oldalán közzétett információk szerint a jelenlegi mobilalkalmazást hamarosan lekapcsolják, és helyette egy ideig kizárólag a webes felület lesz elérhető.

foxpost, mobilapp, mobilalkalmazás
A Foxpost hamarosan leállítja mobilalkalmazását, így ideiglenesen csak weben lehet csomagot feladni és átvenni.
Forrás: Világgazdaság

Új mobilappot fejleszt a Foxpost

A változások hátterében a Foxpost és a Packeta Hungary összeolvadása áll, amelynek célja, hogy egy egységes és fejlettebb rendszer szolgálja ki az ügyfeleket. A Foxpost közleménye szerint egy új, több funkcióval rendelkező mobilalkalmazás fejlesztése már zajlik.

Addig a felhasználók csak a böngészőből érhetik el a Foxpost-fiókjukat, és ezen keresztül intézhetik csomagküldési, átvételi és csomagkövetési ügyeiket. A szolgáltató kiemelte, hogy a folyamat egyszerűsége nem változik, és minden eddig megszokott funkció rendelkezésre áll majd a webes felületen is.

A vállalat további részleteket ígér a fejlesztés előrehaladásáról, és arra törekszik, hogy az átmeneti időszakban is zavartalanul működjön a szolgáltatás.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu