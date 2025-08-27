Bejelentést tett a Lego, a nyíregyházi gyárról is szó van a friss közleményben

A játékgyártó LEGO Csoport szerdai közlése szerint az idei első fél évben rekordszintű bevételre tett szert és nőtt a nyeresége is. A cég termékei iránt különösen Nyugat-Európában és a CEEMEA (Közép-Kelet-Európa, Közel-Kelet, Afrika) régióban volt nagy kereslet - írta az MTI.

Rekordszintű bevételre tett szert a LEGO

Forrás: Illusztráció: Pixabay

A családi tulajdonban lévő cég eladásai a június végéig tartó hat hónapban 12 százalékkal rekordszintre, 34,6 milliárd dán koronára (1 korona=53,29 forint) emelkedtek az egy évvel korábbi 31 milliárd koronáról.

A LEGO Csoport üzemi eredménye 10 százalékkal, 9 milliárd koronára nőtt az idei első fél évben. Az adózott eredmény ugyancsak 10 százalékkal, 6,5 milliárd koronára nőtt az egy évvel korábbi 6 milliárd koronáról.

Áprilisban a LEGO Csoport megnyitotta új gyárát Vietnámban, amely hozzájárul a hosszú távú növekedéshez az ázsiai és csendes-óceáni térségben. A gyár a vállalat hatodik, világszerte működő és eddigi legkörnyezetbarátabb létesítménye.

A vállalat jelenleg több mint 1,5 milliárd dollárt fektet be egy gyár és egy regionális elosztóközpont építésébe az amerikai Virginia államban. Mindkettő várhatóan 2027-ben nyílik meg. Emellett folytatta a gyárak bővítését Mexikóban és Magyarországon.

A vállalat az év első felében 24 üzletet nyitott, így globálisan összesen 1079 márkaboltja van 54 piacon.

