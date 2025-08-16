augusztus 16., szombat

Négy gyűjtőpont

1 órája

Magyarok Kenyere: szeptember elejéig várják a felajánlásokat

Címkék#búza#Magyarok Kenyere Program#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Az idén négy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaság segíti az adománygyűjtést. A kamara tájékoztatása szerint szeptember 10-éig fogadják a búzafelajánlásokat.

Szon.hu
A kamara tájékoztatása szerint szeptember 10-ig várják a felajánlásokat

Fotó: MW-archív

A kezdeményezés 15 éve indult útjára, mára pedig teljesen átszövi a Kárpát-medencét és úgy tartja össze a magyarokat, ahogy a kovász a lisztet. A búzagyűjtés, a felajánlás egy szívből jövő adományozás, mely célja, hogy javuljon a hátrányos helyzetű emberek életminősége - mondta portálunknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

Hozzátette, a négy vármegyei gyűjtőponton szeptember 10-éig fogadják a búzafelajánlásokat.

Gyűjtőpontok:

  • Gazdakör Vásárosnamény, Ilk
  • Vetőmag és Szárító Kft., Tímár
  • D. Phete István, Beregsurány
  • ifj. Rácz Imre, Balkány


 

 

