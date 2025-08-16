Magyarok Kenyere: szeptember elejéig várják a felajánlásokat

A kezdeményezés 15 éve indult útjára, mára pedig teljesen átszövi a Kárpát-medencét és úgy tartja össze a magyarokat, ahogy a kovász a lisztet. A búzagyűjtés, a felajánlás egy szívből jövő adományozás, mely célja, hogy javuljon a hátrányos helyzetű emberek életminősége - mondta portálunknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.

Hozzátette, a négy vármegyei gyűjtőponton szeptember 10-éig fogadják a búzafelajánlásokat.

Gyűjtőpontok:

Gazdakör Vásárosnamény, Ilk

Vetőmag és Szárító Kft., Tímár

D. Phete István, Beregsurány

ifj. Rácz Imre, Balkány



