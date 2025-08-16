1 órája
Magyarok Kenyere: szeptember elejéig várják a felajánlásokat
Az idén négy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei gazdaság segíti az adománygyűjtést. A kamara tájékoztatása szerint szeptember 10-éig fogadják a búzafelajánlásokat.
A kamara tájékoztatása szerint szeptember 10-ig várják a felajánlásokat
Fotó: MW-archív
A kezdeményezés 15 éve indult útjára, mára pedig teljesen átszövi a Kárpát-medencét és úgy tartja össze a magyarokat, ahogy a kovász a lisztet. A búzagyűjtés, a felajánlás egy szívből jövő adományozás, mely célja, hogy javuljon a hátrányos helyzetű emberek életminősége - mondta portálunknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke.
Hozzátette, a négy vármegyei gyűjtőponton szeptember 10-éig fogadják a búzafelajánlásokat.
Gyűjtőpontok:
- Gazdakör Vásárosnamény, Ilk
- Vetőmag és Szárító Kft., Tímár
- D. Phete István, Beregsurány
- ifj. Rácz Imre, Balkány