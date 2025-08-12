Minden a dohányról szól majd - várják a termesztőket!

Az augusztus 26-án, 10 órakor kezdődő szakmai konferencián előadásokat hallgathatnak meg a dohánytermesztők, sőt, a dohánytörést gyakorlatban is megtekinthetik.

Előadások:

• A munkaerő foglalkoztatás és a dohánytermesztés kapcsolata; előadó: Kenyeres Sándor, a MADOSZ elnöke

• A mezőgazdasági foglalkoztatás és a mezőgazdasági támogatás jelentősége; előadó: Dr. Nagy István agrárminiszter

• The market update of „big leaf” production in Europe; előadók: Claudio Ridolfi igazgató, Deltafina és Fekete Tibor igazgató, ULT-HU

• A dohánytermesztés és a hazai értékesíthetőség kérdései; előadó: Füzi Csaba vezérigazgató, Continental Dohányipari Zrt.

• A dohánytermesztés jelentősége az ófehértói mindennapokban; előadó: Simon József polgármester, Ófehértó

• A munkaerő foglalkoztatása a gyakorlatban, dohánytörés megtekintése; előadó: Kocsis Miklós, dohánytermelő házigazda